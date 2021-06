De Schock steet hinnen ëmmer nach an d'Gesiicht geschriwwen. E Freideg goufen och d'Leit an der Gemeng Reckeng op der Mess vum ville Reen iwwerrascht.

Den Awunner an der Reispelt ass kaum Zäit bliwwen eppes z'ënnerhuelen. Bannent 10 Minutte stoungen d'Kelleren iwwer 1 Meter héich ënner Waasser. De villen Dreck an och Mulch vun der Spillplaz direkt nieft der Cité, dee matgeschwemmt gouf, huet de Pompjeeën d'Aarbechte beim Ofpompele vum Waasser erschwéiert. De komplette Schued no den Iwwerschwemmunge léisst sech nach net chiffréieren, ma villes muss op den Tipp. Miwwelen, elektresch Maschinnen, Kichenapparater, Kleeder, Spillsaachen, a vill Erënnerungsstécker sinn dem Bulli zum Affer gefall.

De ganze Weekend iwwer gouf sech an der Noperschaft géigesäiteg gehollef, fir ze raumen an ze botzen. Och d'Gemengeresponsabel stinn de Reckener Awunner ënnerstëtzend zur Säit. Se stellen Dreckscontaineren zur Verfügung, iwwerwaachen d'Koordinatioun mat verschiddene Firmen, déi gebraucht ginn a versichen och am Kontakt mat den Assurancen de concernéierte Leit ënnert d'Äerm ze gräifen. Zënter 2017, nëmme puer Méint no de schroen Iwwerschwemmungen an der Ärenzdallgemeng, gëtt et eng speziell Iwwerschwemmungssssurance. Well et ëmmer méi dacks, eben och zu Lëtzebuerg, zu Wieder- an Naturkatastrophe kënnt, gëtt de Leit geroden, entspriechend Couverturen z'ënnerschreiwen. Zu Reckeng op der Mess erënnert ee sech nach un Iwwerschwemmunge vu viru 26 Joer. Déi wieren allerdéngs manner schlëmm gewiescht wéi déi vum 4. Juni 2021.

Service vun der Déifferdenger Gemeng

An engem Schreiwes huet d'Gemeng Déifferdeng e Méindeg matgedeelt, dass alleguerten d'Géigestänn, déi bei den Iwwerschwemmungen zerstéiert goufen, zanter dem 7. Juni agesammelt ginn. Donieft kënnen d'Leit eng Hëllef bei der Gemeng ufroen, wa bei hinnen e grousse Schued entstanen ass, deen net vun der Assurance iwwerholl gëtt. Méi Detailer wäerten an den nächsten Deeg kommen.

