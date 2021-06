Dat stellt de Statec a senger konjunktureller Nott fest, déi den Dënschdeg de Moie presentéiert gouf.

De Statec bleift a sengen Analysen awer ganz virsiichteg. D‘Wirtschaft wär nach ëmmer mat enger grousser Onsécherheet konfrontéiert, sot den Direkter vum Statec, de Serge Allegrezza. Deemno wär et nach ze fréi, fir vun engem Retour an d‘Normalitéit ze schwätzen.

De Serge Allegrezza

Well et keng Evidenz gëtt, wéi staark d'Ekonomie nees unzéie wäert, schafft de Statec bei de Previsiounen an dëser Note conjoncturelle nees mat dräi Zenarien: e pessimisteschen, en optimisteschen an een an der Mëtt. An dësem probabelen Zenario geet de Statec dovun aus, dass d'Lëtzebuerger Ekonomie dëst Joer eng Croissance vu 6 Prozent erreeche kéint.

D'Inflatioun klëmmt an huet de Statistiken no erëm en normalen Taux erreecht a läit an de leschte Méint bei 2 Prozent. Dat läit virun allem drun, dass d'Präisser vum Pëtrol staark geklomme sinn.

Dem Statec no kéinten d'Logementspräisser an den nächsten zwee Joer manner staark klammen. Dem Direkter vum Institut no kéint ee bei der extrem staarker Hausse déi éischt zwee Joer vun enger Bulle schwätzen.

Den Aarbechtsmaart hei am Land wär trotz Kris dynamesch bliwwen. De Statec erkläert dat an der Haaptsaach mat de Mesurë vun der Regierung, fir d'Leit an der Aarbecht ze halen. Do virop de Chômage partiel. De Chômagetaux stabiliséiert sech bei eppes méi ewéi 6 Prozent, esou d'Zuele vum Statec.

De Serge Allegrezza huet sech och un Leit geriicht, déi d'Existenz, respektiv d'Gravitéit vum Covid-19 a Fro stellen. Et wäre ganz kloer méi Leit zejoert gestuerwen am Verglach mat den 10 Joer virdrun. "Et gëtt eng Surmortalitéit", huet den Direkter vum Statec betount.