Dat sot d'Justizministesch Sam Tanson en Dënschdeg am Kader vun enger Froestonn an der Chamber.

E volle Prisong fir Mineuren an de Fakt, datt e jonke Mann, deen eng Strofdot gemaach huet, erëm huet misse lafe gelooss ginn, huet d’lescht Woch fir vill Gespréichsstoff gesuergt. En Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber haten och déi Deputéiert wärend enger Froestonn dofir eng Partie Froen un déi zoustänneg Ministeren.

Chamber Froestonn Unisec / Reportage Diana Hoffmann

D’Froen hu sech awer net nëmmen eleng dorëms gedréint, ob de Jugendprisong zu Dräibuer, also d'Unisec mat 12 Plazen ze kleng ass, mee och méi allgemeng ëm d’Konzept vu der Betreiung vu Mannerjäregen, déi stroffälleg gi sinn. Den Deputéierte Françoise Hetto-Gaascht an Dan Biancalana äntwert déi gréng Justizministesch Sam Tanson, dass Reformen amgaange sinn an datt sech schonn zanter datt d’Unisec 2017 opgaangen ass eng Partie Froe géinge stellen.

"Wat ech virun allem als problematesch gesinn ass, datt vun ugangs un net kloer war, wat déi Infrastruktur dann elo genau ass. Ass et e Prisong? Oder ass et awer fir déi Fäll, déi placéiert sinn, an déi mer net meeschter ginn? Oder déi sech do net un d’Reegelen halen? Oder déi do fortlafen? Dat sinn awer 2 Cas de figuren, déi komplett ënnerschiddlech sinn. E Jugendlechen, deen eng Fugue mécht an enger Struktur, ass net dat selwecht wéi e Jugendlechen, deen e Vol avec violence gemaach huet, oder méi schlëmm Saache fir déi d’Leit dann och eben an d’Unisec kommen.”

Freier wier mat deem selwechten Text op all Situatioun reagéiert ginn. An Zukunft soll awer méi konkret en Ënnerscheed tëscht engem schutzbedierftege Mineur, deen zum Beispill Problemer Doheem huet, an engem Mineur, dee stroffälleg ginn ass, gemaach ginn. Reegelméisseg géing dat eent dat anert implizéieren, awer net ëmmer. Natierlech bräicht een och weiderhin eng zouen Unitéit fir Mineuren, déi eng grave Strofdot gemaach hunn. Den Erwuessene-Prisong zu Schraasseg wier do keng Optioun. Den neien Text fir d’Jugendstrofrecht, deen dëst reegelt, soll nach dëst Joer deposéiert ginn, betount d’Justizministesch.

Fir de Volet Jugendschutzgesetz ass dann awer den Educatiounsministère zoustänneg. Den zoustännegen DP-Minister Claude Meisch weist dorop hin, datt méi Strukturen an Zukunft néideg ginn, fir eng ideal Betreiung vun de Mineuren ze garantéieren.

"Mir brauche sécher och - an dat net gebaut op enger Plaz - méi Strukturen uechtert d’Land, fir d’Suite ze maachen. Fir eng Reintegratioun zréck an eng normal Aktivitéit. Sief dat an d’Famill, sief dat an d’Schoul, sief dat an d’Ausbildung, sief dat awer och villäicht schonn an d’Beruffsliewen, kënnen ze assuréieren. Wou en Encadrement noutwendeg ass, awer sécherlech net en Encadrement, wéi en haut vum Centre socio-educativ de l’Etat zu Dräibuer ugebuede ka ginn an assuréiert gëtt. Och nëmme ka ginn, well d’Infrastruktur leider momentan näischt aneschters hiergëtt."

D’Internat zu Dräibuer nieft der Unisec misst doriwwer eraus och dringend renovéiert a konzeptuell iwwerduecht ginn. Et wier dem Besoin vun haut net méi ugepasst. Haut géinge ganz ënnerschiddlech pedagogesch an erzéieresch Approchë gebraucht ginn.