Wéi soll d'Politik op déi rezent Hausse vun de Pëtrolspräisser reagéieren an ass d'CO2-Steier adaptéiert?

Aktualitéitsstonn iwwer Pëtrolspräisser / Rep. Fanny Kinsch

Dat war Thema en Dënschdeg an enger Aktualitéitsstonn an der Chamber, déi vun der CSV ugefrot gouf. Déi gréissten Oppositiounspartei huet d'Indexéiere vun der CO2-Bepräisung an eng Adaptatioun vun der Kilometerpauschal gefuerdert.

An den Ae vun der CSV gi Leit am ländleche Raum, déi schlecht un den ëffentlechen Transport ugebonne sinn, ze vill bestrooft. Den Deputéierten a Co-Fraktiounschef Gilles Roth: "Fir déi bedeit dat, wa se tëschent 25.000 an 30.000 Kilometer fuere mat ronn 8 Liter Bensinn, dat maach fir déi, déi am Speckgürtel vun der Stad wunnen, relativ vill sinn, mee fir déi Leit aus dem Éislek am Norden an am Osten ass dat eigentlech d'Normalitéit. Abee op engem Joer sinn dat fir déi eng Méibelaaschtung vu 1.500 Euro pro Joer."



Et wier e Feeler gewiescht, d'CO2-Bepräisung aus dem Index erauszehuelen - dat géing de Leit hir Kafkraaft schwächen, sou d'CSV. Fir LSAP, DP an déi gréng ass den aktuelle soziale Kompensatiounssystem awer méi sënnvoll. De François Benoy: "Duerch de gestaffelte Steierkredit an d'Hausse vun der Allocation de vie chère kréien déi Stéit mat de mannste Revenue 60 Euro d'Joer souguer bäi, dat heescht, mir hunn am Fong fir déi Leit mam klengste Revenu e Klimabonus agefouert."

D'Vertrieder vun de Majoritéitsparteien hunn iwwerdeems drop higewisen, datt d'Hausse an de leschte Méint nëmmen zu engem klengen Deel op d'CO2-Steier zeréckzeféiere wier. Den DP-Deputéierten André Bauler: "Dat huet natierlech haaptsächlech domat ze dinn, datt d'Präisser d'lescht Joer op engem historeschem Déifpunkt louchen. Dir erënnert Iech vläicht nach, am Abrëll 2020 war de Präis vum Barrel Pëtrol souguer an d'Negatiivt gefall, du jamais vu..."

Am Verglach mat de leschten 10 Joer wieren d'Präisser net op engem aussergewéinlech héijen Niveau. Déi an der Chamber diskutéiert Haussen hätte guer näischt mat der CO2-Steier ze dinn, sot och den Deputéierte vun de Piraten Marc Goergen: "Dat si Phenomener vun der Bourse, an ech mengen, et ass och keng Partei, déi elo seet, mir huelen d'Präisgestaltung vun de Bourssen ewech. Well dat wier jo eigentlech d'Léisung gewiescht, hei sinn et jo d'Bourssen, déi de Präis eropgedréckt hunn."



Fir d'Piraten ginn awer d'Privatpersounen disproportionéiert zur Keess gebieden - si fuerderen notamment eng Kerosin-Steier. D'adr huet an enger Motioun fir d'Ofschafe vun der CO2-Steier plädéiert, déi awer vu soss kenger Partei matgestëmmt gouf. Eng Motioun vun der CSV, fir d'Kilometerpauschal no sozialen, professionellen a landesplaneresche Krittären z'iwwerschaffen, gouf vun der Majoritéit ofgeleent.

Rechebeispill

Den 30. Abrëll 2020 huet 1 Liter Bensin (95 Oktan) 0,891 Euro kascht. Bei engem Tank vu 50 Liter huet dat dann 44,55 Euro kascht.

Den 30. Abrëll 2021 huet de selwechte Sprit 1,28 Euro pro Liter kascht, wat da genee 64 Euro pro Tankfëllung bedeit huet, deemno bal 20 Euro pro Tank méi.

Pëtrolspräisser aktuell