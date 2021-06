An der Rue des Cigales um Kierchberg hunn d´Bewunner vun enger Wunneng um Rez-de-chaussée en Dënschdeg den Owend en Abriecher erwëscht.

Den Onéierleche war duerch eng Fënster, déi opstoung, an d´Wunneng an engem Méifamilljenhaus geklotert. D´Bewunner, déi deen Ament an engem anere Raum waren, hu Geräischer am Schlofzëmmer héieren. Wéi si kucke wollten, wat do virgeet, war d´Dier vu bannen zougespaart. Den Déif huet sech kuerz drop an onbekannte Richtung mat Boergeld a Bijouen duerch d´Bascht gemaach.

Kuerz no Hallefnuecht konnt eng Policepatrull dann hënt op der Stater Gare e Mann pëtzen, deen op engem Vëlo ënnerwee war, deen de 5. Juni als geklaut gemellt gi war. De Proprietär krut säi Vëlo zréck an de presuméierten Täter gouf protokolléiert.