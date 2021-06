Virun 2 Joer hu Biller vun doudegen Dauwe schockéiert. Elo 2 Joer méi spéit ass eng RTL-Ekipp zeréck op d'Plaz kucke gaangen, wat zanterhier geschitt ass.

100ten Dauwe vum sécheren Doud gerett!

Sou war den Titel vum Reportage, deen RTL am Joer 2019 diffuséiert huet. Matten am Zentrum vun Esch, an der Victor Hugo Strooss, steet e verloossent Haus, an deem sech eng ronn 300 Dauwen installéiert hunn. Fir Noperen a Gemeng keng einfach Situatioun. De Proprietär vun der Ruin, e Lëtzebuerger Promoteur, gëtt opgefuerdert, d'Situatioun ënner Kontroll ze kréien. E léisst vun enger spezialiséierter Firma een Netz iwwert den Daach spanen a condamnéiert all Dieren a Fënsteren. Fir Dauwen an hir Klenger, déi sech am Haus befannen, heescht dat de sécheren Doud. D'Déiereschutz Organisatioun "Staddauwen Lëtzebuerg ASBL" intervenéiert a packt et, fir ronn 100 Dauwen aus dem Haus ze befreien. Dëst war am Summer 2019.

Plomme gelooss!

D'Situatioun hat sech Enn 2019 kuerz entspaant, well d'Dauwe wärend enger kuerzer Zäit net méi an d'Ruin erakoumen. D'Noperen hunn erëm opgeotemt, awer nëmme fir eng kuerz Zäit. D'Netz war net anstänneg fixéiert an huet noginn, genee sou wéi Deeler vum Haus. Et koum zu neien Ouverturen an Dauwen hu séier erëm Besëtz vun der Proprietéit ergraff. Ëmmer erëm hu Vulle sech am Netz verfaangen, déi un engem luesen a qualvollen Doud gestuerwe sinn. Och haut (9. Juni 2021) hänken nach sëllege Kadaveren am Netz.

Immobilie Spekulatioun op Käschte vun Dauweliewen?

D'Organisatioun "Staddauwen Lëtzebuerg ASBL” suspektéiert de Promoteur, dass deen d'Situatioun esou degeneréiere léisst, fir dass d’Gemeng Esch him déi néideg Autorisatiounen ausstellt, fir op där Plaz eng Residenz ze bauen. Déi hat d'Stad Esch dem Promoteur bis ewell ëmmer refuséiert, well Pläng géint eng Rei Bautereglementer verstéisst. De Proprietär hat RTL-Informatiounen no eng weider Ufro gemaach, fir op där Plaz Garagë kënnen ze bauen. Dës Autorisatioune goufen him accordéiert, si mëttlerweil awer schonns erëm ofgelaf, well d'Demande méi wéi ee Joer zeréckläit an nach ëmmer näischt geschitt ass.