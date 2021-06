D’LSAP, déi d’Aktualitéitsstonn ugefrot hat, huet drop opmierksam gemaach, datt d’Ongläichheete wärend der Pandemie geklomme sinn.

Den Educatiounsminister wëll an den nächste Wochen d’Acteuren aus der Schoul consultéieren, fir d’Rentrée am September ze preparéieren, ma och fir z’evaluéieren, wéi eng Methoden an Outilen aus der Kris och duerno kënne bäibehale ginn, dat sot de Claude Meisch en Donneschdeg de Mëtten an der Chamber. D’Summer School zum Beispill, bäi där Retarden aus dem Joer sollen opgeschafft ginn, kéint an den Ae vum liberale Minister och iwwert dëse Summer eraus weiderlafen. Aktuell wier et nach schwéier ze soen, wéi eng Hygiènesmesuren am September wäerte mussen en place sinn, sou de Minister.

D’LSAP, déi d’Aktualitéitsstonn ugefrot hat, huet drop opmierksam gemaach, datt d’Ongläichheete wärend der Pandemie geklomme sinn. Déi méi gutt Schüler hu sech verbessert, déi méi schwaach sinn awer nach méi wäit zréckgefall. Eng Rei Deputéiert vun der Majoritéit a vun der Oppositioun hunn e Rekrutement fir Appui an Nohëllef, grad wéi d’Upasse vun de Contingente gefuerdert.