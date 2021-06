An hirem Wocheréckbléck zitt d'Santé allgemeng e positive Bilan. D'Zuel vun den Neiinfektiounen an den Hospitalisatiounen ass zeréckgaangen.

Tëscht dem 31. Mee an dem 6. Juni goufen zu Lëtzebuerg 324 nei Fäll gemellt, dat sinn 8,5% manner wéi nach déi Woch virdrun. Do waren et der 354. 217 Persounen hunn e positive Schnelltest deklaréiert. Donieft goufen och méi PCR-Tester duerchgefouert, nämlech vu 44.490 op 47.272. Direkt Kontaktpersoune goufen der 908 identifizéiert, wat eng Hausse vun 18,5% ass par rapport zu der Woch vum 24.-30. Mee.

Och déi aktiv Infektioune ginn am Grand-Duché weider zeréck. Stand 6. Juni goufen et 675 aktiv Infektiounen. Am Verglach: Den 30. Mee waren et der nach 883. De positiven Trend léisst sech och bei de geheelte Persounen erkennen. 68.763 Leit hunn hir Infektioun mam Coronavirus iwwerstanen. D'Altersmoyenne vun den diagnostizéierte Persounen ass liicht eropgaange vun 32,6 op 33,9 Joer.

D'Stierffäll a Relatioun mat Covid-19 si lescht Woch mat 2 neien Doudesaffer ëm 50% erofgaangen. Hei ass den Altersduerchschnëtt allerdéngs däitlech erofgaangen op 57 Joer.

D'Situatioun an de Spideeler huet sech och nees verbessert. Tëscht dem 31. Mee an dem 6. Juni ware 15 Covid-Patienten zu Lëtzebuerg hospitaliséiert. Substantiell ass d'Baisse op den Intensivstatioune vun 13 op 4 beluechte Better. D'Altersmoyenne ass bei den Hospitalisatioune stabel bliwwe bei 55 Joer. Liicht eropgaangen ass an där selwechter Period den effektive Reproduktiounstaux (RT eff) vun 0,82 op 0,89.

Positiv ass och, dass d'7-Deeg-Inzidenz bei 51 läit. D'Woch virdru waren et 56 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner. De Robert Koch-Institut stuuft jo déi Länner als Risikogebitt an, déi eng Inzidenz vun iwwer 50 hunn. Den Trend beweegt sech soumat an déi richteg Richtung.

Mat Bléck op d'Quarantän an d'Isolatioun ginn et och gutt Noriichten. Vum 31. Mee bis den 6. Juni waren 28% manner Persounen manner an Isolatioun (836 Mënschen) an 30% manner a Quarantän (789 Mënschen). D'Famill bleift iwwerdeems mat 35,1% dee Beräich, wou sech am meeschte Leit mam Coronavirus ustiechen. Op Plaz 2 kënnt d'Fräizäit mat 5,1% an d'Vakanzen an d'Ausland op Plaz 3 (3,9%). Wichteg bleift hei ze ënnersträichen, dass bei 50% net kloer ass, wou sech infizéiert gouf.

Eng positiv Entwécklung gëtt et och bei den Impfungen. Lescht Woch goufen 43.934 Impfdosissen administréiert, also bal duebel souvill wéi déi Woch virdrun. 22.769 Leit kruten tëscht dem 31. Mee an dem 6. Juni hir 1. Impfung, fir 21.165 Awunner war et déi 2. Stand 8. Juni goufen zu Lëtzebuerg 406.570 Dosisse gesprëtzt, 163.500 Leit si komplett geimpft.

Ze bedenke mécht allerdéngs d'Delta-Variant, déi eng éischte Kéier an Indien festgestallt gouf. Déi mécht mëttlerweil 16,3% vun den Neiinfektiounen aus. Am meeschte vertrueden ass d'Alpha-Variant (brittesch Mutatioun) mat 66%. Am drëttheefegsten dann d'Beta-Variant (südafrikanesch) mat 2,8%. D'Gamma-Mutatioun (brasilianesch) gouf an 2,1% vun de sequenzéierten Echantillone fonnt.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 31 mai au 6 juin (09.06.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 31 mai au 6 juin, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a continué à diminuer pour la 10e semaine consécutive de 354 à 324 (-8,5%), alors que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, a augmenté de 766 à 908 contacts (+18,5%). À noter que le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 31 mai au 6 juin a augmenté de 44.490 à 47.272.

217 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif.

En date du 6 juin, le nombre d'infections actives était à nouveau en baisse avec 675 (par rapport à 883 au 30.05) et le nombre de personnes guéries est passé de 68.233 à 68.763. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ augmente légèrement (de 32,6 à 33,9 ans).

Le nombre de nouveaux décès en lien avec la COVID-19 a baissé de moitié avec 2 décès à déplorer. La moyenne d'âge des personnes décédées a fortement diminué à 57 ans.

La décrue se poursuit dans les hôpitaux avec une diminution de 19 à 15 admissions de patients COVID confirmés en soins normaux. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a baissé substantiellement de 13 à 4. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est restée stable à 55 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est resté relativement stable avec 0,89 (0,82 pour la semaine précédente) et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) a légèrement diminué de 0,80% à 0,69% (moyenne sur la semaine). La même évolution peut être observée pour le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, qui est passé de 2,25% à 1,92%.

Le taux d'incidence continue clairement sa tendance à la baisse, avec 51 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 56 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 24 mai. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans les tranches d'âge 0-14 ans (-10%), 15-29 ans (-9%), 30-44 ans (-1%) et 45-49 ans (-3%). La tranche d'âge des 75 ans ou plus a le taux d'incidence le plus bas avec 9,6 cas pour 100.000 habitants, suivie des 60-74 avec 24 cas pour 100.000 habitants. La tranche d'âge des 15-29 ans a le taux d'incidence le plus élevé avec 80 cas pour 100.000 habitants.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 31 mai au 6 juin, 836 personnes se trouvaient en isolement (-28%) et 789 en quarantaine (-30% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations

Pour les 324 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 35,1%, suivi par les loisirs (5,1%) et les voyages à l'étranger (3,9%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable augmente sensiblement à 50%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 31 mai au 6 juin, 43.934 doses ont été administrées au total, presque le double de la semaine précédente. 22.769 personnes ont reçu une 1re dose et 21.165 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 8 juin à 406.570 (1re et 2e dose). 163.500 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

L'évolution des variants

Pour la semaine du 24 au 30 mai, la couverture du séquençage de la population était de 55,4%.

Concernant les 354 échantillons réalisés pour la semaine 21/2021, on constate la répartition suivante:

le variant Alpha (britannique) (B.1.1.7) représente 66% des cas, contre 76,1% pour la semaine 20;

le variant Delta (indien) (B.1.617.2) représente 16,3% des cas, contre 7,5% pour la semaine 20;

le variant Beta (sud-africain) (B.1.351) représente 2,8% des cas, contre 2,5% pour la semaine 20;

le variant Gamma (brésilien) (P.1) représente 2,1% des cas, contre 2,2% pour la semaine 20.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine 21 et 22 de 2021 montre une tendance constante à la baisse au cours des dernières semaines, avec toutefois une stabilisation du signal lors des dernières analyses effectuées. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.