De Kach wäert awer weiderhin op der Musel kachen, goufe mir am Interview mat him gewuer.

Dem Joel Schaeffer seng Passioun ass déi franséisch gastronomesch Kichen. Nodeems hien an der Provence, der Champagne an zu Paräis geléiert huet, huet hie sech am Alter vu 26 Joer an d’Selbstännegkeet lancéiert a säin eegene Restaurant zu Mäertert opgemaach. Am Guide Gault&Millau gouf hie mat 14,5 Punkten an am Michelin mam Bib Gourmand ausgezeechent. Elo no 15 Joer kënnt d’Nouvelle, dass hien de Restaurant zou mécht. De Weekend vu Mammendag wäert hie fir d’leschte Kéier op dëser Plaz kachen.

Et wier eng perséinlech Entscheedung déi net eleng duerch d’Pandemie komm wier, seet de Joel Schaeffer. Wärend der Pandemie hätt hien a seng Equippe gutt geschafft. Ab dem éischten Dag vum Lockdown am Mäerz 2020 hunn si op Take Away a Liwwerunge gesat. Speziell Menüen fir doheem ze iesse proposéiert. Op Karfreiden, zum Beispill, hätt hien insgesamt 500 gebake Fësch a Barquette verkaf.

Corona hätt awer sécher zur Entscheedung bäigedroen. Elleng de Fait dass hie méi Zäit am Büro verbruecht huet fir all d’Pabeieren an d’Rei ze maache wéi kreativ an der Kichen ze schaffen. A genee dat soll elo änneren. De Restaurant geet zwar zou mee de Joel Schaeffer wäert weiderhin als Kach schaffen. An wëll sech voll a ganz op d’Kache kënne konzentréieren. Hien gëtt de neie Kichechef am Bistro Quai zu Gréiwemaacher an hellt och e ganzen Deel vu senger laangjäreger Equippe mat dohin. Et ginn awer och nach aner Projeten, ënnert anerem zesumme mat der ASBL Trisomie 21 e Restaurant, mat Mataarbechter déi den Down-Syndrom hunn, opzemaachen. Dëse soll d’nächst Joer seng Dieren opmaachen.

Déi di elo Loscht kritt hunn, nach eng leschte Kéier an de Restaurant vum Joel Schaeffer op Mäertert iessen ze goen, musse leider enttäuscht ginn. D’Dëscher fir dëse Weekend sinn nämlech schonn all reservéiert.