Wann ee seet, d'Unisec huet kee richtegt Konzept, dann huet ee kee richtegt Bild iwwer d'Situatioun, sou den Direkter vum Jugendprisong Ralph Schroeder.

Et géif en detailléiert Konzept bestoen an d'Kritik vum Grégory Fonseca vun der Associatioun "Eran, Eraus, an Elo?", eisen Invitée vun der Redaktioun e Mëttwoch de Moien, wier net ubruecht gewiescht. Dësen hat kritiséiert, datt no 4 Joer Unisec an 100 Milliounen Euro Investitioun, keen anstännege pedagogesche Plang géif stoen.

Kritick Unisec/Prisong / Reaktioune resuméiert vum T.Morizet

Och d'Personal, esou de Ralph Schroeder, géif reegelméisseg forméiert ginn, fir beschtméiglech mat de Jonken ëmzegoen an op hir Besoinen anzegoen. D'Preventioun awer misst natierlech am Virdergrond stoen.

D'Unisec wier voll. Allen 12 Better wieren zanter knapp 3 Woche besat. Am Fréijoer wier een an der Moyenne bei ëm déi 10 Awunner an der Institutioun gewiescht. Et wier och net wouer, datt wann een zu Dräibuer 2 Mol fortgelaf ass, een an d'Unisec kënnt, esou den Ralph Schroeder, Direkter vum Jugendprisong.

„An der Unisec ass kee Jonke passéiert well 2, 3 oder 4 mol zu Dräibuer fortgelaf ass. Déi Jonk an der Unisec hu Strofdote begaangen."

Et dierft een hei kee Bild molen, wat méi 1981 änelt, wéi der Realitéit vun 2021, bedauert den Direkter. Preventioun géif och am Jugendprisong geschéien. Rieds geet vun enger spezialiséierter Réckfallvermeidung. Hei misst awer am Virfeld geschafft ginn, ier et zur Dot kënnt.

„Do gëtt et zum Beispill d'Gesetz iwwert d'Aide à l'enfance. Wat den Office national de l'enfance geschaaft huet an hei sinn zum Beispill Familljenhëllefe virgesinn. Och schonn am ganz fréien Alter kënne Familljen Hëllefen an Usproch huelen, wa se d'Gefill hunn, se sinn iwwerfuerdert mat der Erzéiung vun de Kanner. Do ginn et där Hëllefen op allen Schwellen."

Och den Erwuessene-Prisong léisst d'Kritik géint sech net stoen. D'Ausso, datt d'Zoustänn am Prisong "mëttelalterlech" wieren, géing un Ignoranz grenzen a wier bal eng Frechheet, sou den Direkter vun der Prisongsverwaltung, Serge Legil.

Effektiv géif een op d'Ouverture vum neie Prisong um Uerschterhaff 2023 waarden, deen eng ganz Rei un neie Méiglechkeete gëtt. Eng Rei Formatioune géif et awer ginn.

„Bis ewell gëtt et vill an der Educatioun. Sproochen, Rechnen oder zum Beispill Computer-Kenntnisser. Bei der professioneller Formatioun, do sinn effektiv Saachen dobäi, déi net méi der Zäit ugepasst sinn, ewéi Buchbënnerei oder Dréckerei. Saachen, déi keng grouss Zukunft hunn. Mee do si mer am Gaang nei Saachen erauszesichen, déi dann och zu Suessem ugebuede ginn."

Wat d'Securité Sociale ugeet, sou hätt de Prisonéier wärend senger Zäit am Prisong keng, well de Staat sech wärend dëser Zäit géing dorëms bekëmmeren.

„D'Krankekeess an esou weider bezilt alles de Staat. Wou een elo driwwer kann diskutéieren, an do ginn et Iwwerleeungen an do verschléisse mer eis der Saach guer net, wier zum Beispill, datt déi Joren am Prisong kéinte fir d'Pensioun ugerechent ginn."

Vun August/September u wäert iwwerdeems en neie Service psychologique am Prisong fir nei Detenue mat Educateuren ufänken. Da sollen esou och Schwéierpunkte fir zukünfteg Formatioune festgehale ginn.