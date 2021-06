D'konsultativ Mënscherechtskommissioun ass averstanen, datt mam neie Covid-Gesetz vill Restriktiounen a Limitatiounen zeréckgeholl ginn.

Ma den Text vum Gesetz gëtt awer als schlecht lieserlech an net koherent bezeechent.

Zum Beispill ass et fir d'Kommissioun net kloer, a wéi enge Beräicher a Situatiounen de Covid-Check, dee jo en Donneschdeg explizéiert gëtt, ka genotzt ginn a firwat d'aktuell Mesuren, déi fir d'Schoule gëllen, wéi d'Maskeflicht, net nei evaluéiert gi sinn.

Am Besonneschen ass d'Kommissioun enttäuscht driwwer, datt net kloer aus dem Gesetzestext ervirgeet, datt d'Impfung géint de Coronavirus keng Flicht duerstellt an dofir och net dierft zu méiglechen Diskriminatioune féieren.

D'CCDH fäert dofir, datt d'Aféiere vum Covid-Check absënns ka bei fragiliséierte Persounen, déi um Bord vun der Gesellschaft liewen, zu weideren Ongläichheete féieren an, datt si riskéieren, definitiv duerch d'soziaalt Netz ze falen.

Op alle Fall misst d'Regierung beim Aféiere vun dësem System ganz genee an am Detail oppassen, datt et net zu neien Inegalitéite kënnt tëscht den 3G-Persounen an allen Aneren, déi net d'Méiglechkeet vun enger Impfung kruten.

Dëst géif och fir d'Ophiewe vun der Quarantän gëlle bei Leit, déi ewell geimpft oder geheelt sinn.

Wéinst all dësen Inkoherenzen an Onstëmmegkeete freet d'Mënscherechtskommissioun d'Regierung, fir de Gesetzestext nach emol am Detail z'iwwerdenken a méi genee ze preziséieren - och wat d'obligatorescht Teste vum Personal aus dem Fleegesecteur ugeet.

en Donneschdeg de Moie ginn d'Avisen zum Gesetzesprojet, inklusiv dee vum Staatsrot, an der zoustänneger Chamber-Santéskommissioun ënnert d'Lupp geholl.

Am Avis vum Staatsrot gëtt et iwwerdeem eng Opposition formelle an eng Rëtsch legistesch Upassunge vum Text.

Spéitstens e Samschdeg muss d'Chamber den Text stëmmen, sou datt déi nei Mesurë vu Mammendag u gëllen.