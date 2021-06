De Mëtteg um 16 Auer ginn den Europäeschen digitalen Impfzertifikat an déi Lëtzebuerger Applikatioun CovidCheck.lu presentéiert.

Wéi funktionnéiert den neie CovidCheck? Detailer dozou ginn et de Mëtteg um 16 Auer op enger Pressekonferenz vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert an dem delegéierte Minister fir Digitalisatioun Marc Hansen.

Do gëtt den neien, digitale Certificat virgestallt an déi nei App CovidCheck.lu. Do ass jo festgehalen, ob ee geimpft, geheelt oder getest ass, fir nees vu méi Fräiheeten ze profitéieren.

D’Pressekonferenz um 16 Auer kënnt der live op der Tëlee kucken, an och am Livestream op RTL.lu.

