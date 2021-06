Wéi de CGDIS mellt, koum et an der Nuecht op en Donneschdeg géint 3.38 Auer zu engem Accident um CR178. En Auto ass hei am Gruef gelant.

Eng Persoun gouf beim Accident verwonnt. Nieft dem Samu waren och d'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad am Asaz.