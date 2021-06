Am Kader vun enger Enquête vun der belscher Police gouf no engem Mann gesicht, dee mat plakegem Uewerkierper an ouni Schong am Raum Klierf ënnerwee war.

En hat just eng Jeansbox un an e wier um Réck tätowéiert, heescht et weider an der Beschreiwung vun der Police. Et gouf dozou opgeruff, keng friem Leit am Raum Klierf mam Auto matzehuelen. Géint 11 Auer koum d'Entwarnung, dass de Mann konnt vun der Police ermëttelt ginn.