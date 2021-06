306 Leit hunn zanter Uganks vum Joer gefrot, fir hiren Numm oder Virnumm op Basis vun engem Gesetz z'änneren, dat op den 1. Januar a Kraaft getrueden ass.

104 Dossiere konnte bis ewell dëst Joer ofgeschloss ginn. Kee vun den neien Nimm wier refuséiert ginn, dat geet aus der Äntwert vun der Justizministesch Sam Tanson op eng parlamentaresch Fro vun der DP-Deputéiert Carole Hartmann ervir.

D'Grënn, fir en aneren Numm unzehuelen, si verschiddener. Et géif de meeschte Leit drëm goen, fir sech un de Lëtzebuerger Kontext z'adaptéieren. Donieft gouf gefrot, fir d'Reiefolleg vun de Virnimm oder dem Numm z'änneren. Anerer hätte gefrot, fir en Deel vum Numm op der Säit ze loossen oder fir en Numm vun engem Virfaren unzehuelen. Et kënnen awer och ganz perséinlech an och belaaschtend Hannergrënn matspillen, zum Beispill Harcèlement oder wann een als Kand net méi den Numm vun engem Elterendeel wëll, mat deem ee kee Kontakt méi huet.

Et muss een nawell Gedold hunn, fir duerch déi ganz Prozedur ze goen. Gemenkerhand dauert et zwee Méint bis een eng Confirmatioun kritt, datt den Dossier ugeholl ass. Op d'Demande och ugeholl ass oder refuséiert gëtt, gëtt engem souguer réischt an der Moyenne no 10 Méint matgedeelt.