Wéi d'Lydie Polfer op RTL-Nofro hi bestätegt, gouf decidéiert, dass an enger 1. Phas d'Discoen d'fräi Nuecht just bis 3 Auer moies accordéiert kréien.

E Sonndeg kéiert mam neie Covid-Gesetz, wat natierlech nach muss duerch d'Chamber goen, nees méi Liewen an, mir kënnen eis nees zu méi treffen, d'Ausgangsspär gëtt ofgeschaaft, grad wéi d'Spärstonn am Horeca. Ënnert anerem ginn och Evenementer bis zu 300 Persounen mam sougenannte Covid-Check méiglech.

De Secteur vum Evenementiel otemt op, ma et stelle sech nach eng Rei praktesch Froen. Zum Beispill och déi vun der fräier Nuecht. Fir doriwwer ze schwätzen, war d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Donneschdeg am RTL-Interview.

Mir hunn eis fir e luese Start vum Nuetsliewen an der Stad decidéiert, dat sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Donneschdeg de Mëtteg am Journal op RTL Radio Lëtzebuerg. Et wier een déi ganz Covidzäit an Etappe gefuer. D'Stad Lëtzebuerg accordéiert den Diskoe vun e Sonndeg un a bis de 15. Juli eng fräi Nuecht bis 3 Auer an net wéi et soss méiglech ass och bis 6.

De kompletten Interview mat der Stater Buergermeeschtesch

Eng entspriechend Autorisatioun muss normalerweis 5 Deeg am Viraus ugefrot ginn. Eng Disco, déi e Mëttwoch hir Demande stellt, kéint d'Demande awer nach traitéiert kréien. Et wär een awer nach flexibel, sou d'Buergermeeschtesch, déi awer insistéiert huet, datt d'Konditioune mussen erfëllt sinn. Wéi vill Etablissementer prett sinn, konnt d'DP-Buergermeeschtesch net maachen. Caféë kënne ganz normal bis eng Auer opmaachen. Déijéineg, déi eng Autorisatioun bis dräi Auer viru Covid haten, kënnen déi nees bei der Gemeng ufroen. Fir déi generaliséiert fräi Nuecht fir de Virowend vun Nationalfeierdag bis dräi Auer ass keng Autorisatioun am Virfeld néideg.

Datt een d'Dispositiounen fir déi fräi Nuecht elo réischt matdeelt, argumentéiert d'Lydie Polfer mat den Aarbechten um Covid-Gesetz dat e Mëttwoch de Moien nach an der Santéskommissioun adaptéiert gouf. Et hätt ee sou séier gehandelt wéi ee konnt.

An der Stad gëtt och d'Offer, fir en zertifiéierte Schnelltest ze maachen, ausgebaut. Dee brauch ee jo fir de Covid-Check, fir zum Beispill op den Tour ze goen. Bis de 15. Juli kann ee sech all Dag an der Groussgaass teste loossen. An der Woch vu moies 7 bis owes um 7, samschdes tëscht 10 a 6 Auer a sonndes an d'Feierdeeg tëscht 10 an zwou Auer mëttes.

Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg

Luxembourg, le 10 juin 2021

INFORMATION

Les nuits blanches à nouveau autorisées à Luxembourg-ville

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que les nuits blanches seront à nouveau autorisées à Luxembourg-ville à partir du dimanche 13 juin 2021.

Les établissements du secteur Horeca et les discothèques peuvent désormais introduire leur demande en vue de l’obtention d’une autorisation pour les nuits blanches ponctuelles, jusqu’à 3.00 heures du matin, pour la période du 13 juin au 15 juillet 2021 inclus. Quant à la nuit blanche générale du 22 juin 2021, jusqu’à 3.00 heures du matin, elle est valable sans demande préalable.

Par ailleurs, des autorisations pour des nuits blanches jusqu’à 3.00 heures du matin peuvent également être sollicitées dans le cas d’événements privés ayant lieu entre le 13 juin et le 15 juillet 2021.

Toute demande doit être introduite au moins cinq jours ouvrables avant la date de la nuit blanche.

Il y a lieu de signaler que les autorisations sont délivrées sous le respect des autorisations sanitaires en vigueur.

Information communiquée par l’Administration communale