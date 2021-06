D'Patronat an d'Gewerkschafte si sech no méi ewéi 6 Méint Verhandlungen an deels Sträit eens ginn an hunn de Kontrakt elo ënnerschriwwen.

Den OGBL an den LCGB, déi och Sträit mat der anerer Gewerkschaft, der Aleba, haten, revendiquéieren d'Verbesserungen am neien Accord fir sech. De Kollektivvertrag gëllt retroaktiv vum 1. Januar dëst Joer u bis Enn 2023. Nieft Haussë vun de Salairen vu minimal 0,7% fir d'nächst Joer a 0,5% d'iwwernächst Joer bei de Banken an enger Hausse vu 0,5% bei den Assurancen Plus eng Primm vu 500 Euro, gesäit de Vertrag e Recht op d'Deconnectioun an e Congé social vu 5 Deeg pro Joer vir. Links PDF: Schreiwes vum OGBL an LCGB.

PDF Schreiwes ABBL