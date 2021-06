En Donneschdeg den Owend géint 20.45 Auer huet op der N13 en Auto gebrannt. Et blouf beim Materialschued.

D'Pompjeeë vu Réimech hu geläscht.

En Accident gouf et kuerz no 17 Auer tëscht der Kockelscheier a Léiweng. Hei waren en Auto an e Motorrad net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. D'Pompjeeë vu Réiser an d'Ambulanz vu Beetebuerg waren am Asaz.