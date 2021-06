An enger Consultatiounsdebatt goung et en Donneschdeg, nees eng Kéier, ëm déi ugespaante Situatioun um Wunnengsmaart.

Abordabele Wunnraum - E Reportage vum Diana Hoffmann

Sujet war de Fonds spécial de soutien au développement du logement, deen am Abrëll zejoert geschafe gouf an dee fir méi Transparenz am soziale Wunnengsbau soll suergen.

Beim Fonds spécial handelt et sech em e Fong fir de Wunnengsbau, deen d’Offer un abordabelem Wunnraum soll drastesch an d’Luucht schrauwen, sou de grénge Wunnengsbauminister Henri Kox um Riednerpult. Am Rapport gëtt festgehalen, wat, wou a wéini gebaut gëtt. Sou hätte souwuel Promoteuren, wéi och Gemengen eng besser Planungssécherheet. Enn zejoert waren eng 300 Projete mat ronn 3.130 Wunnengen am Rapport festgehalen. 96 Milliounen Euro goufen dofir ausbezuelt. Datt dat net duergeet, doriwwer war ee sech an der Chamber eens. 2019 stoung mat 84 Milliounen awer manner Geld zur Verfügung. 70 Prozent vun deenen abordabele Wunnenge ginn den Ament vun ëffentleche Promoteure gebaut. De Staat misst awer och méi aktiv virgoen, sou z.B. beim Kaf vun Terrainen. Zejoert hätt ee fir 7.5 Milliounen Euro kaf, wat plusminus 400 Wunnenge géif bedeiten.

Den Ament wieren eng 53 Prozent vun den abordabele Wunnengen an der Locatioun. Hei misst nach eng Schëpp bäigeluecht ginn. Et bräicht een awer och nach en Mentalitéitswiessel a verschiddene Gemengen, all Gemeng misst mat upaacken. Den CSV-Deputéierte Marc Lies lueft den Effort erschwéngleche Wunnraum ze schafen, gesäit awer nach e Problem, nämlech dass déi 3 Koalitiounspartner sech bei der ganzer Wunnengsbau-Problematik net eens sinn. Als Beispill nennt hien, datt sech d'DP schwéier domat deet, op Bauterrainen eng Spekulatiounssteier ze erhiewen. Hie kritiséiert och, datt et nach ëmmer keng kloer Definitioun fir abordabele Wunnraum géing ginn, eng Kritik, déi och de Marc Goergen vun der Pirateaprtei ugefouert huet. D'Kritik vun de Piraten, war awer och, dass alles ze laang géing daueren.

Den ADR-Deputéierten Roy Reding betount, dass net ze diskutéieren wier, datt de Fonds spécial eng gutt Saach wier, well et méi eng grouss Transparenz géing bréngen. Hie gesäit awer och d’Abrénge vun privaten Acteuren an de soziale Wunnengsbau als méiglechen Deel vun der Léisung.