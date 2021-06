E Freideg de Moie koum et géint 7.45 Auer an der rue du bouillon an der Stad zu enger Kollisioun tëscht engem Cyclist an engem Bus.

Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun dobäi verwonnt. Duerch deen Accident ass et op där Plaz am Moiestrafic zu Perturbatioune komm. © Domingos Oliveira / RTL