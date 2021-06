Et geet ëm d’Lydie Polfer an ëm de Jean-Marie Halsdorf. Si hu Congé politique ausbezuelt kritt an eng Alterspensioun. Ob dat geet, muss elo gekläert ginn.

Zwee Ex-Ministeren, déi mat engem duebele Mandat an der Chamber sëtzen, hu jorelaang eng Entschiedegung kritt, déi se deemno wéi net ze gutt haten. Dat schreift d’Land um Freideg de Moien.

De Büro vun der Chamber mécht elo eng juristesch Analyse.

Et geet ëm d’Lydie Polfer an ëm de Jean-Marie Halsdorf. Si hu Congé politique ausbezuelt kritt an eng Alterspensioun. Ob dat geet, muss elo gekläert ginn. Anerer kéinten och betraff sinn, esou d’Wochenzeitung.

Déi 68 Joer al Stater DP-Deputée-maire Lydie Polfer krut zanter 2013 eng Pensioun als fréier Ministesch an als Ex-EU-Deputéiert an nach 40 Stonne Congé politique als Affekotin.

Bis den Oktober 2017 wär dat ni a Fro gestallt ginn. Am Dezember 2017 wär de Congé awer net méi bezuelt ginn. Dat no engem Urteel vum Verwaltungsgeriicht, well e Conseiller, trotz Congé politique eng Rent als Bauer krut. Hien huet d’Sue missen zeréckbezuelen.

Beim Jean-Marie Halsdorf, dee jo zu Péiteng Schäffen ass a fir d’CSV an der Chamber sëtzt, sinn d’Viremente vum Congé politique eréischt virun 3 Méint gestoppt ginn. Eng Rent als Minister kritt hien zanter Februar 2017. Als Schäffe krut hien och nach Congé politique.

Souwuel d’Lydie Polfer wéi och de Jean-Marie Halsdorf wäre sech kenger Schold bewosst, schreift d’Land. Hien hätt just dat gemaach, wat ëmmer gemaach gouf. Hien hätt näischt gefrot a sech näischt derbäi geduecht, verséchert de fréieren Inneminister.

Onkloer ass wien déi presuméiert falsch ausbezuelte Demanden fir de Congé politique autoriséiert huet. D’Chamber mécht elo eng Analyse, grad wéi och den Inneministère.

D’Land thematiséiert och d’Sënnhaftegkeet vun den duebele Mandater. Virun allem Buergermeeschteren vu grousse Gemengen an d’Schäffen aus der Stad géife mat zwou Entschiedegungen, Congé politique a spezial Pensioun oder engem traitement d’attente a mat Presenzjetonen, op änlech héich Paie komme wéi Ministeren. En normale Minister verdéngt ronn 19.000 Euro, e Vizepremier an den Ausseminister 24.000 an de Premier 27.000 Euro.