En Donneschdeg an e Freideg waren e puer Chaufferen uechter d'Land ënnerwee, déi ze déif an d'Glas gekuckt haten.

E Freideg de Moie géint 5.20 Auer koum et op der A4 a Richtung Esch op der Héicht Leideleng zu engem Accident. Et gouf keng Persoun blesséiert, et blouf beim Materialschued. Den Alkoholtest ass bei engem vun de Chauffere positiv ausgefall, de Permis war op de Plaz fort an hie krut e provisorescht Fuerverbuet.

Kuerz viru 6 Auer ass eng Fra um Boulevard Grande-Duchesse Charlotte um Belair duerch Rout gefuer a krut bal en aneren Auto ze paken. Well den erlaabten Héchstwäert un Alkohol am Blutt iwwerschratt gouf, war si hire Fürerschäi lass a krut e provisorescht Fuerverbuet.

Um hallwer 4 an der Nuecht ass der Police op der Escher Autobunn bei der Ausfaart Steebrécken e Gefier opgefall, dat ongënschteg do stationéiert war. Och hei hat de Chauffer ze vill gedronk an huet de Permis missen ofginn. Och hie krut e provisorescht Fuerverbuet.

En Donneschdeg den Owend ëm 23 Auer hunn d'Beamte vun der Police an der Rue des Aubepines an der Stad en Auto kontrolléiert, bei deem de Contrôle technique zanter iwwer engem Joer ofgelaf war. Wéi d'Identitéit vum Chauffer kontrolléiert gouf, ass de Polizisten e Cannabis-Geroch am Auto opgefall. Doropshi gouf en Drogentest duerchgefouert, dee positiv war. Den Auto gouf saiséiert an eng Plainte géint den Automobilist gemaach.

Weider mellt d'Police, dass en Donneschdeg den Owend an an der Nuecht zu Suessem, Wallenduerfer Bréck an an der Stad weider Persounen hire Permis hu missen ofginn, well si alkoholiséiert hannert dem Steier souzen.