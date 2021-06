Vun elo bis de September ginn et op 10 verschiddene Plazen hei am Land Sonnecrème-Spender.

De Schied ënnert engem Bam opsichen oder sech an engem Sprangbuer ofkillen. Am beschte mat Hutt um Kapp. Sou kann een sech ideal virun de staarken UV Sonnestrale schützen an dem Hautkriibs aus dem Wee goen. Wichteg wär et déi prall Sonn tëscht Moies 11 a Nomëttes 4 Auer z'evitéieren.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

De Broschtkriibs bei de Fraen an de Prostatakriibs bei de Männer sinn déi heefegst Kriibszorten hei zu Lëtzebuerg. Do hannendru kommen Daarm- resp Longekriibs.

Vun elo bis de September ginn et op 10 verschiddene Plazen hei am Land Sonnecrème-Spender. D'Leit sollen op des Manéier de Reflex kréie sech anzecrèmen a sech esou géint d'Sonn ze schützen. Een esou e Spender steet zanter haut am Hesper Park. Einfach nëmmen d'Hand ënnert de Krunn halen a sech esou z'veréieren.

Leit mat heller Haut, hellen A, ville Sommersprossen oder Schéinheetsflecke riskéieren éischter Hautkriibs ze kréien. Et gëtt awer och e genetesche Facteur. Gett e Melanom fréi entdeckt an erausoperéiert sinn d'Heelungschance grouss.

Hautkriibs ass a bléift e Problem. Och zu Lëtzebuerg. All Joer gëtt iwwert d'Summer Méint op de Problem opmierksam gemaach. Dëst Joer huet d'Kriibs Fondatioun sech eng besonnesch afale gelooss.

Méi restriktiv Konditiounen dobannen, heescht Corona, motivéiert vill Leit virun Dier. Sief dat op den Trëppelwee oder op d'Terrasse.

Dermatologe warnen awer virun der Accumulatioun u sonnebedéngte Schied un der Haut déi op kuerzzäiteg UV-Strale vun der Sonn zeréckzeféieren si. D'Konsequenz: d'Haut gëtt méi séier al, an de geféierleche wäissen a schwaarzen Hautkriibs dauchen op.

D'Hautkrankheeten huelen zou, dat och zu Lëtzebuerg, esou Doktesch Carole Bauer, Presidentin vun der Lëtzebuerger Kriibs Fondatioun: „Zuele beleeën, datt an de leschte 50 Joer a ganz Europa Diagnose vun Hautkriibs all 10 Joer doubléieren.“

Zu Lëtzebuerg gi Schätzungen no all Joer eng 150 nei Melanomer konstatéiert. Den Hautkriibs géif dacks ënnerschat ginn, esou d'Doktesch: „Et schwätzt ee vill vu Melanomer well et dee schlëmmsten Hautkriibs ass. Den Hautkriibs, wa mer déi verschidden Zorten all zesummen huelen, ass awer den heefegste Kriibs zu Lëtzebuerg. D'Hautkriibse sinn awer net onbedéngt all ganz uerg.“

Déi grouss Zuel un Hauterkrankung ass virun allem mam Fräizäitverhale vun de Leit ze erklären. Duerch Temperaturen déi weider klamme verbréngen d'Leit méi Zäit dobaussen – an et gi méi sonneg Deeg wéi et se nach virun e puer Joerzéngte gouf.

An deem Kader kläert d'Kriibs-Fondatioun dëse Summer op. An engem Pilotprojet gi bis September op 10 verschiddene Platzen am Land Sonnecrème-Spenderen installéiert. Agecrèmt gëtt sech mat 50+. Nieft dem Stauséi, der Musel, steet esou een zum Beispill och zu Hesper am Park.

Eng Initiativ déi an den nächste Joer kéint weider ausgebaut ginn, esou nach d'Fondatioun. Och an anere Gemengen.