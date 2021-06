Viru kuerzem hunn d'Mataarbechter aus dem Naturmusée eng grouss Entdeckung op der Cloche d'Or gemaach.

Nieft dem Gebai vun der Post ass een op Iwwerreschter vun engem risege Reptil gestouss. Éischt Analyse loossen op e Fëschsaurier schléissen. Déi eenzel Schanke leie verdeelt iwwer d'Baach, déi hei fléisst.

Direkt hannert dem neie Waassertuerm goufen d'Iwwerreschter vun engem Ichthyosaurier entdeckt. Dëse Fëschsaurier huet viru ronn 190 Millioune Joren op dëser Plaz gelieft. Et ass eng eemoleg Entdeckung, sou een Exemplar wär bis ewell eréischt ee Mol op der Welt fonnt ginn.

Wéi al d'Déier war, wéi et gestuerwen ass, wär op Grond vun de Fossilien, déi bis ewell fonnt goufen, net ze definéieren. Et kéint een den Ichthyosaurier mam wäissen Hai vergläichen. Grouss, staark a geféierlech fir all anert Déier. E ganze Skelett ass kee fonnt ginn. Trotzdeem sinn déi Responsabel begeeschtert.

Am Musée ginn d'Stécker gebotzt, analyséiert an dokumentéiert. Duerno kënnt eng wëssenschaftlech Publikatioun eraus.