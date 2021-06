Dat schreift d’Federatioun vun de Spideeler, d’FHL. D’Visitte si vun e Sonndeg un tëscht 15 Auer bis 19 Auer.

Ausser fir gewëss Zonen oder spezifesch Servicer.

Et kënne maximal 2 Visiteure pro Bett an d’Spidol an de Mask bleift obligatoresch an d’Gestes barrièren, wéi Hänn desinfizéieren solle weider respektéiert ginn, sou d’FHL.

D’Federatioun schreift weider:

Wann ee Visiteur an d’Spidol kënnt, gi säi QR-Code a seng Identitéit kontrolléiert. Oder de Visiteur muss ee vun de 4 méigleche Zertifikater op Pabeier weisen (Impfung, negativen PCR-Test, negativen Autotest deen 2 Deeg gülteg ass oder e „Certificat de rétablissement“, dee 6 Méint gülteg ass. Soss kann een e Schnelltest op der Plaz maachen, deen awer net zertifiéiert ass.