E Samschdeg gëtt den neie Covid-Gesetzesprojet an der Chamber gestëmmt.

Dat neit Covidgesetz ass an der leschter Ligne droite. E Samschdeg de Moie soll et an der Chamber gestëmmt ginn. Domadder kënnt da vun e Sonndeg ëm Hallefnuecht un nees méi Fräiheet an Normalitéit an den Alldag zeréck. Ënner anerem gëtt domat d'Ausgangsspär ofgeschaaft an d'Spärstonn fir Restauranten, Bistroen a Caféen opgehuewen.

Op den Terrassen dierfe bis zu 10 Leit ouni Test beienee sëtzen a bannenan dierfe 4 Persoune beienee sëtzen ouni Test. Mat engem Covid-Check - heescht, et muss een geimpft, geheelt oder getest sinn - ginn et da keng strikt sanitär Mesurë méi. Wëll soen, et brauch ee weder e Mask, nach muss een Distanz halen a mat engem Covid-Check ginn et och keng Restriktioune méi, wat d'Unzuel vun de Leit pro Dësch ugeet. Et dierfen also souvill Leit op engem Dësch beienee sëtze wéi wëllen.

Am Private ginn d'Mesurë jo och entschäerft. Doheem dierfen elo bis zu 10 Persoune beieneen kommen ouni Restriktiounen.

Suivéiert d'Sëtzung live vun 9 Auer un op RTL.lu.