Well déi lescht Wochen dacks gréisser Tuning-Treffen op der Kockelscheier waren, huet d'Police e Freideg den Owend eng gréisser Kontroll duerchgefouert.

Eng änlech Kontroll gouf et och scho leschte Weekend. Ëm 20 Beamte waren e Freideg den Owend tëscht 18 a 24 Auer am Asaz. 250 Gefierer goufe kontrolléiert. Gekuckt gouf virun allem, ob déi gesetzlech virgeschriwwe Bestëmmunge vun technesche Verännerungen u Gefierer agehale goufen.

An 3 Fäll goufen d'Autoen op der Plaz immobiliséiert. 17 Avertissments taxés goufe verdeelt. Donieft gouf eng Persoun op der Plaz ugetraff, déi vun der Police gesicht gouf.

Hei eng Oplëschtung, wéi deier et ka ginn, wann den Auto net de Reglementer vum Code de la Route entsprécht:

• A 42-02 - Usage d'un véhicule automoteur, autre que les véhicules spéciaux de l'Armée, les machines et les motocycles, qui n'est pas muni de deux feux-croisement réglementaires

74€

• A 42-05 - Usage d'un véhicule automoteur, autre que les véhicules spéciaux de l'Armée, les machines et les motocycles, qui n'est pas muni de deux feux réglementaires éclairant la

plaque d'immatriculation - 49€

• A 46-04 - Présence dans un véhicule routier automoteur d'un dispositif accessoire ou d'un film en plastique non réglementaires - 49€

• A 46-06 - Présence dans un véhicule un pare-brise ou d'un vitrage latéral non réglementaires - 74€

• K 014-01 - Défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 145€/2pts

• K 025-01 - Défaut de plaque d'immatriculation réglementaire - 74€

• K 027-01 - Lisibilité défaillante d'une plaque d'immatriculation ou d'identité - 49€

• K 037-03 - Apposition sur un signe distinctif particulier ou une plaque spéciale de lettres, de numéros ou de signes non autorisés - 49€

• Usage d'un véhicule automoteur ou d'un cyclomoteur émettant un bruit dépassant le niveau sonore réglementaire - 145€