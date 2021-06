De CGDIS mellt Accidenter zu Rodange, Leideleng an an der Stad an e puer Bränn uechter d'Land.

Zu Rodange an der Rue J. Philippart ass e Motocyclist géint 21.38 Auer gefall a gouf blesséiert.

An der Stad um Pont Adolphe sinn 2 Gefierer net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. Eng Kollisioun mat engem Blesséierte gouf et an der Rue Cents. Och hei krute sech 2 Autoen ze paken.

Op der RN04 zu Leideleng ass e Gefier no Hallefnuecht accidentéiert. De Bilan ass 1 Blesséierten.

Donieft goufen d'Pompjeeë geruff, well et op e puer Plaze gebrannt hat. Zu Réimech koum et zu engem Feier op engem Chantier, zu Heeschdref stoung en Hangar a Flamen, zu Käerjeng hat en Auto gebrannt an zu Ierpeldeng/Sauer huet eng Bud misse geläscht ginn.