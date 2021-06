Mam Vott vum neie Covidgesetz goufen eng Partie Mesurë méi labber gemaach. E Covidgesetz, dat definitiv Loscht op Summer mécht.

Zanter e Sonndeg Hallefnuecht kënnt nees e gutt Stéck méi Normalitéit a Fräiheet an eisen Alldag. Bannenan am Restaurant, Bistro oder Café dierfe vum 13. Juni un, ouni Tester, nees 4 Leit beieneen um Dësch sëtzen, dobausse esouguer 10.

Mam CovidCheck, also engem Certificat, op een entweder geimpft, getest oder geheelt ass, dierfen esouguer souvill Leit wéi wëlle beienee sëtzen. Dësen Zertifikat ass ee QR-Code, deen esouwuel um Pabeier wéi och digital disponibel ass. Dëse kann da mat der neier App covidcheck.lu gelies ginn. Esou kënnen dann och nees gréisser Evenementer organiséiert ginn, ouni Gestes-barrières mat bis zu 300 Leit.

© Screenshot Santé / Apple App Store

© Screenshot Santé

Doheem dierf een dann och nees bis zu 10 Leit ouni Restriktiounen empfänken an an der Schoul mussen d'Kanner am Haff elo keng Mask méi unhunn. Dat neit Gesetz gëllt bis de 15. Juli.