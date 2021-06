Um 13.30 Auer ass tëschent Uewereesbech an dem Kounenhaff e Motocyclist gefall a gouf blesséiert.

Eng Stonn méi spéit ass a Richtung Rouderssen vun Uewereesbech e Vëlosfuerer gefall, och dëse gouf blesséiert. An tëschent Weiler (Pëtschent) a Wuelessen sinn en Auto an e Moto net laanschtenee komm - hei goufen et 3 Blesséierter.