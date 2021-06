D’Schueberfouer an de Blues'n Jazz Rally sinn dëst Joer annuléiert, dat wéinst der Evolutioun vun der Coronapandemie, sou d’Stad Lëtzebuerg e Méindeg.

Wéi d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer d’lescht Woch awer scho gesot huet, ginn et e puer Spiller a Buden um Glacis an op anere Plazen an der Stad.

© Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL)

E Méindeg de Moien huet d’Stater Gemeng dann och e Summerprogramm vu Festivitéite presentéiert an dat ënnert dem Numm "D'Stad lieft". Nieft open-air Kinoe ginn et ënnert anerem och kleng Concerten de Weekend vun der Fête de la musique den 18. Juni an um Virowend vu Nationalfeierdag den 22. Juni.

PDF: Summer in the city 2021