E Grupp Lëtzebuerger gouf no enger gewalttäteger Kläpperei, an där Fläschen a Glieser an den Asaz koumen, der Stad verwisen. Eng Persoun gouf blesséiert.

D'Police vun Tréier sicht dréngend no Zeien an Affer vun enger hefteger Ausernanersetzung tëscht 2 Gruppen beim "Trierer Viehmarkt", dat mellt den "Trierischer Volksfreund" e Méindeg. Wéi et säitens der Police heescht, goufe vun e Samschdeg op e Sonndeg, géint 2.40 Auer, gemellt, dass Fläschen a Glieser géife fléien an openee géife lassgoen. Wéi d'Police op d'Plaz koum, huet sech e groussen Deel vun de Bedeelegte schonn aus der Bascht gemaach. Ma 10 Lëtzebuerger am Alter tëscht 18 an 21 Joer, konnten awer vun der Police gestallt ginn, dat nodeems déi vun Zeien als Bedeelegter vun der Kläpperei identifizéiert goufen. D'Donnéeë vun dëse Persoune goufen opgeschriwwen. Well déi kontrolléiert Persoune staark alkoholiséiert waren a sech aggressiv beholl hunn, gouf vun der Police e Platzverweis géint de Lëtzebuerger Grupp fir Stad Tréier ausgeschwat. Vun 2 Persoune goufen d'Schlësselen agezunn, fir sou ze verhënneren, dass sech alkoholiséiert hannert d'Steier gesat gëtt. Eng Persoun déi kontrolléiert gouf, koum wéinst Schnëttwonnen a medezinesch Behandlung. D'Policeinspektioun vun Tréier huet Ermëttlunge wéinst geféierlecher Kierperverletzung géint Onbekannt an d'Weeër geleet, Zeien a méiglech Affer vun dësem Owend solle sech bei der Police vun Tréier um 0651/9779-5210 mellen.