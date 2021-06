Zu Ettelbréck an den Däichwisen ass Ufank Juli d'Foire agricole. Dëst d'Kéier ginn och Leit op der Plaz empfaangen.

No enger kompletter digitaler Editioun 2020 huet d'Gemeng Ettelbréck fir dëst Joer matgedeelt, datt een och Leit wäert an den Däichwisen empfänken. Den digitale Volet, wéi d'lescht Joer, bleift awer och bestoen.

D'Organisatioun ass am Aklang mat de sanitäre Bestëmmunge vum "CovidCheck", esou datt jiddereen, deen op d'Däichwise wëll kommen, geimpft, genesen oder getest muss sinn. Schnelltester ginn op der Plaz ugebueden. Maximal dierfen awer 2.000 Leit gläichzäiteg um Site sinn. De Gros vum Evenement wäert am fräie sinn an déi ronn 160 Aussteller wäerten hir Produiten a klengen, oppenen Zelter, presentéieren.

De Communiqué vun der Ettelbrécker Gemeng

Die FAE 2021 findet statt!

In den Däichwiesen sowie auf www.fae.lu

Die Foire Agricole Ettelbruck wird vom 2. bis 4. Juli in physischer, sowie digitaler Form stattfinden. Die Organisatoren freuen sich die Besucher in Ettelbrück zu empfangen, dies unter Berücksichtigung der sanitären Bestimmungen des „CovidCheck".

Programm in den Däichwiesen

160 Aussteller und Partner haben sich angemeldet, und freuen sich ihre Kunden und Partner in den Däichwiesen zu empfangen, sowie dem Besucher ihre Produkte vorstellen. "Fair Mëllech " feiert während der diesjährigen Foire Agricole ihr 10-jähriges Bestehen, dies mit einer internationalen Konferenz am Freitag, sowie einer Ausstellung ihrer Produkte. Der Tierzuchtverband CONVIS, sowie die verschiedenen Pferdezuchtvereine (Ardenner, LZKPS, Western) werden in einem Ring, sowie einer großen Arena ihre Rassen vorstellen, Zuchtwettbewerbe abhalten, sowie verschiede Shows zeigen. Kleintierzüchter und Schafszüchter werden ihre Tiere in der Däichhal vorstellen. Die Old School Farmers werden dem technikbegeisterten Besucher ein vielfältiges Programm mit Oldtimer-Traktoren anbieten. Im Bereich „Sou schmaacht Lëtzebuerg" können wieder viele regionale und Bio-Produkte verkostet und gekauft werden.

Die digitale FAE

Die digitale FAE wird auch dieses Jahr den Zuschauern ermöglichen die FAE von zuhause oder unterwegs mitzuerleben. Auf www.fae.lu können alle Aussteller virtuell besichtigt werden. Zusätzlich wird ein Animationsprogramm von Freitag bis Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr live auf FAE TV, Post TV sowie www.rtl.lu gesendet. Das vielfältige Programm ist aus Videos, live Interviews mit Partnern, live Reportagen von dem Messegelände, sowie Reportagen aus landwirtschaftlichen Betrieben zusammengestellt. Somit können die virtuellen Besucher ebenfalls zahlreiche Informationen über die luxemburger Landwirtschaft erhalten. Die „Landjugend und Jongbaueren" bieten den Gourmets wiederum die Möglichkeit eine Barbecue-Box zu bestellen, in welcher verschiedene Köstlichkeiten aus regionalen Produktion enthalten sind.

Sicherheitskonzept im Däich

Das Sicherheitskonzept, das gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde aufgestellt wurde, basiert auf dem „Covid Check"-Prinzip. Alle Besucher der FAE müssen geimpft, getestet, oder genesen sein. Schnellteste werden vor Ort angeboten.

Dieses Konzept erlaubt, dass auf dem Messegelände gleichzeitig 2000 Besucher sein können. Die Verpflegung kann – wie die vorherigen Jahre - über die Vereine stattfinden. Außerdem können Verkostungen angeboten werden. Um alle Risiken bezüglich einer Covid Verbreitung zu minimieren wird die Messe größtenteils unter freiem Himmel stattfinden. Alle Aussteller stellen ihre Produkte in kleinen offenen Zelten vor.

Praktische Informationen

Die Eintrittskarten sind ausschließlich im Vorfeld online, auf www.fae.lu zu erwerben. Hier muss sich der Besucher für ein Zeitfenster entscheiden (halbtags). Zusätzliche Information werden ab dem 20.Juni auf www.fae.lu verfügbar sein.

Die FAE freut sich wieder zahlreiche Besucher physisch in Ettelbrück, oder digital auf www.fae.lu - FAE TV, Post TV und www.rtl.lu zu begrüßen.

Schöffenrat der Stadt Ettelbrück

Jean-Paul Schaaf Bob Steichen Paul Solvi

Organisatoren der Foire Agricole

Michel Santer Pol Schmitz Jeff Boonen