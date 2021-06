De Mouvement Ecologique kritiséiert, dass dat neit Klimaschutzgesetz en "zahnlosen Tiger" wier a faasst kloer juristesch Schrëtt an d'A.

De 15. Dezember 2020 ass dat neit Klimaschutzgesetz a Kraaft getrueden, dat de Wee fir en effikasse Klimaschutz am Sënn vum Paräisser Ofkommes sollt fräi maachen. Lëtzebuerg wéilt bis 2030 d'CO2-Emissioun ëm 55 Prozent erofschrauwen, hat et viru 6 Méint vun de Ministeren Dieschbourg an Turmes geheescht. Bis d'Joer 2050 wéilt een a puncto CO2 komplett Klima-neutral ginn.

Wéi de Mouveco awer elo kritiséiert, wier an deem Dossier nëmme wéineg geschitt. Déi wesentlech Exekutiounsreglementer géife 6 Méint nom Akraafttrieden nach ëmmer net virleien an ouni déi wier d'Gesetz en "zahnlosen Tiger".

Net am Gesetz verankert, wat déi global Ziler fir déi eenzel Secteuren - Transport, Wunnen, Landwirtschaft, Industrie, Offall- a Gewässerwirtschaft - bedeiten. Konkret a spezifesch Objektiver, sou wéi entspriechend Engagementer fir dës Secteure gëtt et deemno nach ëmmer net.

Netregierungsorganisatiounen an de Mouveco haten drop gedrängt, dass déi sektoriell Reduktiounsziler sollten am Gesetz verankert ginn, ma et gouf awer vun der Regierung an Majoritéitsparteien decidéiert, dëst iwwer groussherzoglech Reglementer festzeleeën. Dës Reglementer louchen do nach net emol vir. D'Grënn, wisou d'Ziler net schonn am Gesetz festgehale goufen an och keen Entworf vun de Reglementer virlouch, géifen dem Mouveco no op der Hand leien, och wann dëst net an där Form zougi gouf: Et gouf ee Konsens an der Regierung, wéi ee Ressort wéi ee Bäitrag leeschte sollt.

Dat wier schonn eng alarmant Situatioun, wann ee bedenkt, dass de Rapport vum Weltklimarot 2018 eng Zäitfënster vun 10 Joer ugëtt, fir d'Ziler vum Paräisser Ofkommes anzehalen. Elo géif behaapt ginn, dass de Retard beim Ausschaffe vun de sektoriellen Ziler de facto irrelevant wier. Déi verschidde Ministèren hätten iwwert déi lescht Jore schonn hir Aarbecht a puncto Klimaschutz opgeholl, ma déi rezent vun der EU verëffentlecht Zuele weisen de Géigendeel. D'Zäregas-Emissiounen 2019 hei am Land sinn ëm 1,7 Prozent geklommen. En Trend zanter 2016.

Wann net gewosst ass, wie wéi vill aspuere soll, da wäert et och net geléngen, déi gesaten Ziler z'erreechen. D'Politik misst endlech klären, wéi eng Secteure wéi ee Bäitrag fir d'Reduzéiere vun den CO2-Emissiounen ze leeschten huet. Déi éiergäizeg an noutwenneg Ziler géife sech nämlech net duerch "good-will"-Aktiounen erreeche loossen, ma verlaangt no engem konsequenten Handelen. De Mouvement Ecologique fuerdert nach virun der Summervakanz, dass en Entworf vun de groussherzogleche Reglementer virläit, dee kann diskutéiert a gestëmmt ginn.

Et hätt een eng juristesch Analys duerchféiere gelooss iwwert d'Fro, ob e weidere Retard wéinst dem Net-Anhale vun de Klimaziler viru Geriicht ka bruecht ginn. Bei där Analys wier erauskomm, dass een elo rechtlech Schrëtt kann envisagéieren.