Och am Restaurant social zu Bouneweg gouf et an de leschte Méint just nach een Take-Away an e Livraisounsservice. D’Resultat: manner Clienten.

Eng éischt stättesch Vollekskiche gouf et schonn zu Krichszäiten. Deemools war et eng sougenannte Suppenküche. Dat heescht, d’Iesse gouf gratis oder zu engem symbolesche Präis un aarm Leit ausgedeelt. De Comité national de Défense social – kuerz CNDS – huet 1982 dëst Konzept iwwerholl an dunn, knapp 11 Joer drop (1993) adaptéiert. Aus der "Kiche fir aarm Leit" ass ee Restaurant social ginn, e Konzept, dat bis haut unhält. Dat heescht, d’Vollekskichen ass net méi – wéi zum Beispill d’Stëmm vun der Strooss – eng Plaz, wou d’Leit, déi sozial schwaach sinn, fir näischt eppes z’iesse kréien. Et ass, wéi d’Direktesch Rita Lavina seet, "ee Restaurant fir de klenge Budget". Dat heescht, d’Leit kënnen do net gratis, mee zu engem abordabele Präis iessen - ee Menü kascht nämlech just tëscht 5 a 6 Euro.

Ma an der Vollekskichen si Leit aus alle soziale Schichte wëllkomm. Et gëtt, jee no Client, mat verschiddene Bezuel-Formulle geschafft. Wichteg ass, datt ee sech am Restaurant wuel fillt a sech austausche kann. "Am Fokus steet de Mënsch", sou d’Direktesch.

Eng RTL-Ekipp war sech nach virun den neie Covid-Mesurë vum 13. Juni emol ukucken, wéi d'Vollekskichen déi leschte Pandemie-Méint iwwerlieft huet a wisou d’Zuel vun de Clienten erofgaangen ass.