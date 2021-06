Ënnert anerem goufen an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg an der Stad 4 Persoune festgeholl.

Kuerz no Mëtternuecht goufen op der Kinnekswiss an der Stad zwee jonk Männer ugegraff a kruten de Portmonni an den Handy geklaut, dat nodeems et zu engem Sträit mat engem Grupp vu jonken onbekannte Männer komm ass.

Nodeems béid Männer mat Gewalt beklaut goufen, konnten d'Affer fortlafen an d'Police verstännegen. Spéider ass dunn vun der Police e Grupp mat jonke Persoune vun der Police ugetraff ginn, hei waren dann och déi 4 presuméiert Täter dobäi.

Op Uerder vum Parquet goufen déi jonk Männer festgeholl a koumen e Méindeg virun den Untersuchungsriichter.

E Méindeg de Moie géint 10.45 gouf dann e Jugendleche vu 4 Männer um Kierchbierg ugeschwat an opgefuerdert, d'Täschen eidel ze maachen. Dobäi gouf der jonker Persoun de Portmonni ofgeholl. D'Affer selwer konnt awer dësen erëmkréien, nodeems hien dem Täter se aus der Hand gerappt huet a konnt fortlafen. E Wéineg méi spéit konnte 4 presuméiert Täter an enger Tram bei der Luxexpo vun e puer Police-Patrullen ugehale ginn. Géint d'Männer gouf eng Plainte gemaach.

An och zu Esch, méi genee um Belval, koum et zu engem gewalttätegen Iwwerfall. Kuerz virun 13 Auer a Méindeg de Mëtteg koum et zu enger Attack op 2 jonk Männer. Eng Persoun gouf vum Täter geschloen a krut seng Kopfhörer geklaut. Nodeems dësen du geflücht war, konnt hien awer séier an der Géigend vum Boulevard Charles de Gaulle ermëttelt ginn. Bei der Kontroll goufen dunn och déi geklaute Kopfhörer an e Messer fonnt a confisquéiert. D'Affer selwer gouf am Gesiicht blesséiert, krut awer seng geklaute Kopfhörer zeréck. Géint den Täter gouf eng Plainte gemaach.