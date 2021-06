E Méindeg den Owend gouf eng Cyclistin zu Alzeng an der Route de Thionville vum Bäifuerer vun engem Auto mat franséische Placke belästegt.

Wéi d'Gefier nieft der Fra gefuer ass, huet de Mann um Bäifuerersëtz versicht, si vum Vëlo ze stoussen. Engem opmierksamen Automobilist ass dëst opgefall an huet dunn déi 2 Persounen am Gefier mat franséische Placken zur Ried gestallt.

Doropshin huet de Chauffer no enger Dous gegraff an him Pefferspray an d'Gesiicht gesprayt. Si hu sech a Richtung Fréiseng duerch d'Bascht gemaach a konnten duerno net ermëttelt ginn. Eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.

Wéi et vun der Police heescht, wier d'Fra net blesséiert ginn. De Mann gouf op der Plaz vun enger Ambulanz versuergt, konnt duerno awer nees weiderfueren.