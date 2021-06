Covid-19-Krankheet gëtt vun engem Virus provozéiert, deen d’Fuerschung nach ëmmer viru vill Froe stellt.

Och wann d’Pandemie sech bei eis lues awer sécher berouegt, sinn d’Medezinner iwwerzeegt, dass d’Krankheet Covid-19 eis nach laang erhale bleift. Provozéiert gëtt se vun engem Virus, deen d’Fuerschung nach ëmmer viru vill Froe stellt. Wéi funktionéiert en? Wat bewierkt en am mënschleche Kierper? Wéi kann een en am beschte bekämpfen? Weltwäit siche Fuerscher no Äntwerten. Ënnert hinnen den Tom Aschman, e Lëtzebuerger, deen op der Berliner Charité schafft a viru kuerzem e vill beuechte wëssenschaftlechen Artikel verëffentlecht huet.

Covid-19-Etüd vum Lëtzebuerger Tom Aschman / Rep. S. Pauly

Ee vun de Covid19-Symptomer, op d’mannst bei engem schwéiere Verlaf, si Muskelproblemer. Et fillt ee sech schwaach, oder et huet ee carrement Péng. Dat ass net iwwerraschend, dat geschitt och bei enger klassescher Influenza. Mä scho relativ fréi ass de Fuerscher opgefall, dass d’Muskelproblemer bei Covid-19 méi déifgräifend sinn. Op der Berliner Charité, also dat Institut, dat spéitst zënter der Pandemie an duerch de Christian Drosten, den Direkter vun hirem Virologie-Departement, bekannt gouf, goufen d’Muskele vu verstuerwene Covid-Patienten méi genee ënnersicht. Dobäi ass opgefall, dass a geschiedegte Muskele kaum Virus nozeweise war. Par contre: Wat d’Infektioun méi laang zerécklouch, also scho méi Antikierper produzéiert goufen, wat d’Muskelproblemer méi heefeg waren. Den Tom Aschman war un dëser Etüd bedeelegt. Den Neurolog an Neuropatholog zitt aus deene Resultater wichteg Conclusiounen:

"Dat weist ganz staark dorop hin, dass net de Virus selwer e Problem mécht, well soss hätte mir deen am Muskel vill méi fonnt, soss hätte mir dat noweise kënnen. Mä dat war net de Fall. Et deit bis elo alles drop hin, dass et eng Immunreaktioun ass. Dat heescht, de Virus kënnt an de Kierper, mécht do vill Problemer, mä replizéiert en net wierklech, mä et ass éischter den Immunsystem, dee Problemer mécht."

Dës Conclusioune vum Tom Ashman goufen an der renomméierter wëssenschaftlecher Zeitung "Jama Neurology" publizéiert. Et goung de Berliner Fuerscher virun allem drëms, Covid-19 besser ze verstoen. Hir Etüd dréit dozou bäi a si gëtt wichteg Indicen, a wéi eng Richtung méiglech Covid-Therapië goe sollten. Dass eng falsch Äntwert vum Immunsystem an net de Virus selwer verschidde Symptomer ausléist, ass fir den Tom Aschman iwweregens eng gutt Nouvelle.

"Et ginn tatsächlech net vill anti-viral Therapien. Et gi vill Antibioticke géint Bakterien, mä géint Viren hu mir nach net vill Mëttel am Arsenal. Dat positiivt ass, dass ee géint en iwweraktiven Immunsystem relativ vill ka maachen. A wat e besser versteet, wat fir een Deel vum Immunsystem betraff ass, da kann een dat zimmlech cibléiert eroffueren an da sollten am Fong och d’Symptomer besser sinn".

Et si fir de Moment awer nëmme Pisten, mä weltwäit gëtt u gëeegente Covid-19-Therapië geschafft. De Lëtzebuerger Tom Aschman schafft schonn u senger nächster Etüd: d’Auswierkunge vu Covid-19 op d’Gehier. Ze vill konnt hien nach net verroden, mä et géif sech ëmmer méi däitlech weisen, dass een et hei mat enger systemescher Krankheet ze dinn hätt, déi bei engem schwéiere Verlaf eng ganz Partie vun Organer ugräife géif.

Klickt hei, fir op de publizéierten Artikel vun der Etüd ze kommen.