E Mëttwoch de Moie géint 8 Auer ass an der Rue Principale zu Mënsbech e Cyclist vun engem Auto ugestouss ginn. Eng Persoun gouf blesséiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Nidderaanwen an d'Ambulanz vun Iechternach.

Kuerz no 9 Auer sinn zu Hollerech an der Rue de Bouillon 2 Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf 1 Persoun verwonnt. D'Stater Ambulanz a Pompjeeë waren am Asaz.