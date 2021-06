Spontan op e Séi schwamme goen, geet net iwwerall am Éislek. Um Stauséi brauch een, fir sech op eng vun de 6 Wisen ze leeën, eng Reservatioun.

Um Wämper Séi kann ee schwamme goen ouni Umeldung.

Ticket / Reservatioun:

Um Stauséi brauch een zënter dem 22. Mee eng Reservatioun, fir sech op eng vun de 6 Wise ronderëm de Stauséi ze leeën a schwammen ze goen. Dat fir all Dag an der Woch. Geet ee spadséieren oder Kayak a Stand-up Paddel fuere brauch ee keng. Reservatioune si momentan bis de 15. August méiglech an eng Persoun ka maximal 5 Tickete mateneen huelen. Huet een eng Reservatioun gemaach an et kann een net goen, da soll een dës per Mail op info@visit-eislek.lu stornéieren. Den Accès op d’Wisen ass tëscht 7 an 23 Auer begrenzt.

Um Wämper Séi brauch ee keng Reservatioun. Et gëtt keng zäitlech Begrenzung, fir beim Séi ze sinn.

Ëffentlechen Transport & Parking:

Den Accès mam ëffentlechen Transport ass bis op d’Endstatioun bei der Wiss um Stauséi op Mobilitéit.lu ze fannen. D’Busser fueren de Summer iwwer méi laang. Déi gratis Stauséi-Navette fiert emol d’Stonn vun Esch-Sauer aus a béid Richtunge ronderëm de Stauséi. Vum grousse Parking zu Esch-Sauer ass een dann a 6 Minutten zu Lëlz, an 9 Minutten zu Ënsber an a 14 Minutten zu Léifreg. Zu Ënsber fiert um Weekend e Shuttle-Bus vum gratis Parking "Am Keilert" bis op d’Fuussefeld. De Parking bei der Plage I an der Plage II zu Ënsber kascht 10 Euro fir Autoen a 6 Euro fir Motoen.

Zu Wäiswampech ginn et 3 gratis Parkinge ronderëm de Séi.

Iessen a Grillen:

Grillen ass um Stauséi an dem Wämper Séi erlaabt, allerdéngs nëmme mat engem Grill, dee keng Spueren op der Wiss hannerléisst. Op dem Fuussefeld zu Ënsber sinn e puer fest Grillen installéiert a kënne vu jidderengem benotzt ginn. Fir Feier an de Poubellen ze vermeiden, mussen d’Kuele komplett mat Waasser geläscht ginn, éier se entsuergt ginn.



Am neie Gemengereglement vun der Gemeng Esch-Sauer gouf dëst Joer festgehalen, dass keng Hënn a keng haart Musek op de ronderëm de Stauséi erlaabt sinn.

PDF: Neuheiten Stausee

PDF: Nouveauté autour du lac