Déi héichsummerlech Temperature bleiwen eis nach erhalen, ma déi waarm Loftmassen aus Südeuropa bréngen och kräfteg Donnerwiedere mat sech.

An der Nuecht op en Donneschdeg si keng bis just e puer kleng Wolleken um Himmel ze gesinn an et bleift mat Temperaturen nuets tëscht 15 an 20 Grad relativ waarm. Am Dag erwaarden eis vill Sonn mat deels och gréissere Quellwolleken. Géint der Owend kann et plazeweis schonn zu kräftegen Donnerwieder kommen, ma mat 29 Grad am Éislek a bis zu 34 Grad bleift et fatzeg waarm.

E Freideg gëtt et scho méi schmeier, mat engem Mix aus Sonn a schonn am Virmëtteg lokale Schaueren, deels och Donnerwiederen. Plazeweis kënnen d'Wiederen och méi hefteg ausfalen, mat kräftege Reeschaueren, Knëppelsteng an och Wandstéiss sinn net ausgeschloss. D'Temperature bleiwen dobäi bei ëm déi 30 Grad.

De Samschdeg soll meescht sonneg mat e puer Schaueren an Donnerwieder verlafen. Owes dann an an der Nuecht op e Sonndeg kann et nach emol méi ongemittlech ginn, do klëmmt de Wiederrisiko nämlech nach emol, dat nees bei schmeieren 30 Grad.

E Sonndeg erwaarde eis dann nees vill Sonn, mat nomëttes an owes e puer lokale Summerwiederen bei bis zu 32 Grad.