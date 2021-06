6 Asätz wéinst Bränn a 6 wéinst Accidenter mellt de CGDIS fir e Mëttwoch den Owend. Am ganze goufe 6 Leit verwonnt.

Zu Beetebuerg gouf eng Persoun blesséiert wéi an der Lëtzebuerger Strooss zwee Autoen anenee gerannt sinn.

An der Fiels sinn zwee Leit verwonnt ginn wéi et an hirer Kichen am Millewee gebrannt huet.

Zu Schëffleng sinn an der Avenue de la Libération zwee Cycliste kollidéiert. Ee vun hinne gouf verwonnt.

An zu Rouspert ass an en Automobilist an der rue Neuve an e Bam gerannt an huet sech blesséiert.