Op Nationalfeierdag gëtt déi offiziell Zeremonie beim Nationalmonument um Kanounenhiwwel ofgehalen.

Den 23. Juni wäerte sech do ënner anerem d'Regierungsmemberen, Deputéiert, Vertrieder vum Staatsrot, de Chef d'état major an de Policedirekter versammelen. De Grand-Duc Henri gëtt um 11 Auer vum Chamberpresident Fernand Etgen, dem Premier Xavier Bettel an der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer empfaangen. No den offizielle Riede ginn dann och 21 Kanouneschëss um Fetschenhaff ofgefeiert.

Schreiwes

Fête nationale 2021

Communiqué par: ministère d'État / Service information et presse du gouvernement (SIP) À l'occasion de la célébration publique de l'anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc, une cérémonie officielle aura lieu le 23 juin au monument national de la Solidarité luxembourgeoise (Kanounenhiwwel). Elle réunira le chef d'État, des membres du gouvernement, des députés, des représentants du collège échevinal de la Ville de Luxembourg, du Conseil d'État, de la magistrature ainsi que le doyen du corps diplomatique accrédité auprès du chef d'État luxembourgeois, le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise et le directeur général de la police grand-ducale.

À 11 heures, à son arrivée au boulevard F. D. Roosevelt, S.A.R. le Grand-Duc sera accueilli par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer.

Au programme de cette cérémonie figureront des discours de S.A.R. le Grand-Duc, du président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, et du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel.

Après la cérémonie officielle, le traditionnel tir d'honneur de 21 coups de canon aura lieu au Fetschenhaff.