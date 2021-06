E bësse méi eng kleng Zeremonie wéi gewinnt, gouf et en Donneschdeg um Härebierg zu Dikrech.

Op der Militär-Zeremonie gëschter Mëtten zu Dikrech um Härebierg, am Virfeld vum Nationalfeierdag, gouf an de Riede vum grénge Verdeedegungsminister François Bausch an dem Colonel Yves Kalmes de Point gemaach, wou d'Arméi haut steet, souwuel national, wéi och bei den internationalen Asätz.

Enn zejoert, an op d'mannst ugangs dëst Joer, wieren ouni Zweiwel duerch d'Pandemie markéiert, sot de Kolonel Yves Kalmes: "Zanter dem Ufank vun der sanitärer Kris hu mir op ville Plaze gehollef. 2020 ware permanent tëschent 65 an 160 Membere vun der Arméi wéinst der Covid-Kris am Asaz. An dat bei ville Geleeënheeten an Aktivitéiten: An der Cellule logistique vum Ministère de la Santé, beim Opriichten an der Maintenance vun den Zelter, bei zahlreichen Transporter, bei der Produktioun an der Verdeelung vun de Masken."

Fir nëmmen e puer Beispiller ze nennen. Ma den Ament ass d'Arméi an de Centres de Vaccinations an an de mobille Vaccinatiounsequippen uechtert d'Land engagéiert. Weider ass de Colonel och op d'Auslandsasätz a Mali agaangen, wou den Ament 25 Lëtzebuerger am Asaz wieren. Ma och a Litauen leeft en Asaz. D'Friddensmissioun an Afghanistan ass awer lo no bal 20 Joer op en Enn komm. Am ganze waren do bei 49 Rotatiounen 333 Lëtzebuerger Militär deployéiert.

D'Rekrutéiere vun neien Zaldoten hätt sech awer no schwierege Joren elo verbessert: "Fir dem Rekrutéierungsproblem bei den Zaldoten entgéint ze wierken, ass en neie Selektiounsmodell ab Januar 2020 ugelaf. Éischt Resultater loossen eis virsiichteg optimistesch sinn, well d'Zuel vun de Rekrutten huet wesentlech zougeholl. Wann deen aktuellen Niveau vun de Rekrutementer an d'Reussite an der Instruction de base ob d'mannst bäibehale kënne ginn, gesäit et esou aus, datt d'Arméi sech progressiv kann erausschaffen."

Och beim Equipement gëtt opgerëscht. Viru kuerzem gouf en Avant Projet de loi fir Acquisitioun vun 80 neie Militärgefierer gestemmt, an 2022 sollen taktesch Drone geliwwert ginn, déi 2023 wäerten am Ausland an den Asaz kommen. En zefriddene Verdeedegungsminister François Bausch.

François Bausch: "Eis Engagementer am Ausland weise kloer, dass mir eis Verantwortung vis-a vis-vun eise Partner an der europäescher Unioun, an der Uno an och an der Nato eescht huelen. An och an engem schwierege Joer op eis wierklech verlooss ass."

Schreiwes

François Bausch a assisté à la cérémonie militaire à l'occasion de la Fête Nationale (17.06.2021)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du 17 juin 2021, la cérémonie militaire (en format réduit) a eu lieu au Centre militaire à Diekirch à l'occasion de la Fête Nationale, en présence du ministre de la Défense, François Bausch, et du Chef d'État-major de l'Armée, le Général Steve Thull.

À cette occasion, François Bausch a remis des médailles honorifiques aux membres de l'Armée, en reconnaissance de leurs services rendus à l'État.

Cette année, 6 membres ont reçu une distinction honorifique dans l'Ordre de la Couronne de chêne, 1 membre a reçu une distinction honorifique dans l'Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg et 26 membres ont reçu une croix de service.

Le ministre de la Défense, François Bausch, a chaleureusement remercié les membres de l'Armée pour leurs longues années d'engagement et leur dévouement dans l'exercice de leurs fonctions au profit de notre pays et de sa population.

La prise d'armes était placée sous le commandement du Lieutenant-Colonel Kim Kirsch, Commandant Adjoint des Forces.