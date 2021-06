En date du 17 juin 2021, S.A.R. le Grand-Duc et le ministre du Logement, Henri Kox, ont visité le chantier du nouveau quartier Elmen situé à Olm, où dans les prochaines années seront créés sur 27 hectares entre 800 et 850 logements à prix abordable et modéré. Le projet est réalisé par le promoteur public Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) en collaboration avec la commune de Kehlen. La visite, sur invitation du ministre du Logement, s’est faite en présence du bourgmestre de la commune de Kehlen, Félix Eischen, de la présidente de la SNHBM, Annick Rock, ainsi que du directeur de la SNHBM, Guy Entringer. Abordabilité et durabilité – deux priorités pour le logement De par sa taille et par un urbanisme durable, Elmen est un projet phare du logement abordable public. Il s’agit aussi du premier grand projet d’envergure cofinancé par le ministère du Logement faisant l’objet d’une loi de financement. Actuellement, 16 résidences avec au total 116 appartements et 46 maisons unifamiliales sont en cours de construction. Les logements sont destinés à la location abordable ou à la vente en emphytéose. «Ce gouvernement investit massivement dans le logement abordable public, c’est une priorité nationale collective. Dans nos efforts pour réaliser le droit au logement, la création de logements publics en location est privilégiée. Dans le projet Elmen, on a pris en considération la demande de jeunes familles désirant accéder à la propriété. Ainsi une grande part des logements à Elmen sont destinés à la vente. Le terrain est cédé par emphytéose et le logement est vendu avec un droit de rachat au profit de la SNHBM», a souligné le ministre du Logement lors de la visite du chantier avec S.A.R. le Grand-Duc. Henri Kox a relevé la bonne collaboration entre Kehlen et la SNHBM, comme modèle de coopération entre une commune et un promoteur public pour la création de logements abordables. «Elmen est bien plus qu’un simple projet de construction. Il s’agit d’un nouveau concept urbanistique, pionnier au Luxembourg, permettant de créer des logements à prix abordables tout en favorisant la qualité de vie, la mobilité douce et l’innovation», a relevé Guy Entringer. Les espaces verts, la gestion du sol et la gestion de l’eau, un concept de mobilité intégré, ainsi que l’utilisation de matériaux de construction durables sont à Elmen des éléments clés. Dans son intervention le bourgmestre de la commune de Kehlen, Félix Eischen, a mis en avant l’importance de ce projet pour l’avenir des campagnes. «Avec le projet Elmen, Kehlen permet à une grande partie de sa jeune génération de rester habiter dans leur commune. Les jeunes sont l’avenir de nos villages, ils participeront à une bonne mixité sociale du projet.»