Zanter e Mëttwoch war de Jean Asselborn op Aarbechtsvisitt an Ägypten an a Jordanien.

An der Flüchtlingsfro huet de Jean Asselborn Jordanien als virbildlech beschriwwen. Vill EU-Memberstaate kéinte sech dorun e Beispill huelen, huet de Lëtzebuerger Ausseminister am Kader vu senger Visitt am Noen Oste betount. D'Lëtzebuerger Delegatioun ass elo an tëscht schonn erëm heiheem, ma en Donneschdeg war de Jean Asselborn nach bei sengem jordaneschen Homolog an der Haaptstad Amman dem Ayman al Safadi. Duerno war de Lëtzebuerger Ausseminister kritesch mat den europäesche Kolleegen.

"Mir hu Länner an der Europäescher Unioun, déi 10 Milliounen Awunner hunn, grad wéi Jordanien, an déi soe se géifen ënnert der Laascht erstécken, wa bei 10 Millioune Leit, se der 3.000 bis 500 missten ophuelen. Hei si mer an enger Situatioun, wou bei den 10 Milliounen a Jordanien 2,3 Milliounen Palästinsener liewen, zanter Jore schonn, an 1,3 Millioune Syrer, déi nom Krich a Syren geflücht sinn. Et muss een d'Envergure sech emol virstellen."

De Jean Asselborn ass beonrouegt. En Hëllefswierk vun der Uno, dat sech eben ëm palästinensesch Refugiéë këmmert, ass den Ament a schlechten Dicher. D'USA ënnert dem President Trump haten déi finanziell Moyenen, fir d'humanitär Hëllef an der Regioun nämlech massiv gekierzt. Just nach 45 Prozent vum néidege Budget wären assuréiert.

"A Gaza géif kee Kand an d'Schoul goen ouni d'UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina‑Flüchtlinge) et géif kee Land medezinesch verfleegt ginn ouni d'UNRWA. Hei natierlech déi grouss Hëllef a Jordanien. Dofir ass elo d'Iddi, fir am Oktober rëm eng grouss Konferenz ze maachen. Mir als Lëtzebuerg bezuelen all Joer 4 Milliounen bei d'UNRWA, dat ass mat dee gréisste Chiffer par Rapport zu der Populatioun doutsécher, mä och absolutte Chiffer. An d'UNRWA ass eppes, wat eis zanter Jorzéngten un d'Häerz gewuess ass a wou mer och als Lëtzebuerg gutt placéiert sinn, fir do ze hëllefen."

Ma iwwert dëser Fro steet eng vill méi grouss: déi nom Friddensprozess tëscht eben Palästinenser an Israel. De Jean Asselborn krut vu sengen zwee Ausseminister-Kolleegen an Ägypten an a Jordanien confirméiert, dass de Wëllen do ass, mat den zwou Parteien ze schwätzen. Déi Saach wär awer nach méi komplex, erkläert de Jean Asselborn.

Och d'Palästinenser ënnert sech sinn a verschidde Campen agedeelt, an och do dra gëtt et Divergenzen. Éier déi net gekläert sinn, kommen d'USA sech net an d'Regioun amëschen, esou de Lëtzebuerger Ausseminister. Den US-President Joe Biden bréicht senger Meenung no d'Confirmatioun, dass déi zwou Parteie bereet sinn, sech un een Dësch ze setzen.

RTL-Artikel: Dënschdeg bis Freideg: Den Ausseminister Asselborn ass op Aarbechtsvisitt an Ägypten a Jordanien

Schreiwes vum Ausseministère