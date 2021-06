Zu Gonnereng goufen zwou Persounen an engem Accident blesséiert. Zwee Autoe ware géint 17.30 Auer a Richtung Waldhaff anenee gerannt.

Zu Alzeng huet en Trakter gebrannt. Do blouf et beim Materialschued.

Op der Tréierer Autobunn ass dann am spéiden Owend um 21.30 Auer a Motocyclist gefall a gouf blesséiert.

Ee Blesséierter gouf et donieft tëscht Fluessweiler an Dräibuer. Hei war en Automobilist an e Bam gerannt.