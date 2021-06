Le racisme et les discriminations ethno-raciales sont-ils répandus au Luxembourg? Quels sont les groupes de personnes principalement visés? Dans quels contextes et situations les résidents perçoivent-ils des actes et traitements discriminatoires? Où et comment agir pour lutter contre ces phénomènes?

Afin de répondre à ces questions et mieux comprendre comment le racisme et les discriminations ethno-raciales (en raison de la couleur de peau, de la nationalité, du pays d’origine, du patronyme, de la religion, etc.) sont ancrés dans notre quotidien, une grande enquête nationale sera lancée dans les prochains jours pour collecter les avis des résidents adultes – âgés de 18 ans et plus.

À cet effet, un questionnaire conçu en collaboration avec le LISER – et avec la participation du Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) – sera soumis à 15.000 résidents choisis au hasard, avec une surreprésentation des groupes de populations à risques. Le questionnaire est disponible en cinq langues – français, luxembourgeois, allemand, anglais et portugais – et sera principalement administré en ligne. Il concerne aussi bien les natifs luxembourgeois que les personnes issues de l’immigration. L’anonymat est bien évidemment garanti tant dans la collecte que dans le traitement des réponses.

Les données de l’enquête permettront notamment d’identifier les secteurs dans lesquels des actions spécifiques sont nécessaires. Elles seront également prises en compte dans la formulation de recommandations politiques en matière de lutte contre le racisme et les discriminations.

Ces phénomènes sont perçus dans plusieurs domaines de la vie sociale tels que l’emploi, le logement, l’accès aux soins, l’éducation, les réseaux sociaux. Mesurer leur fréquence et leur ampleur est donc un enjeu de premier ordre pour l’intégration, le vivre-ensemble, la diversité et l’égalité des chances dans notre société pluriculturelle.

Start einer nationalen Umfrage über Rassismus und ethnisch-rassische Diskriminierung in Luxemburg

Wie verbreitet sind Rassismus und ethnisch-rassische Diskriminierung in Luxemburg? Welche Personengruppen sind hauptsächlich betroffen? In welchen Kontexten und Situationen nehmen die Einwohner diskriminierende Handlungen und Behandlungen wahr? Wo und wie können wir handeln, um diese Phänomene zu bekämpfen?

Um diese Fragen zu beantworten und besser zu verstehen, wie Rassismus und ethno-rassische Diskriminierung (aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Herkunftsland, Nachname, Religion usw.) in unserem täglichen Leben verankert sind, wird in den nächsten Tagen eine große nationale Umfrage gestartet, um die Meinungen erwachsener Einwohner ab 18 Jahren zu erfassen.

Zu diesem Zweck wird ein in Zusammenarbeit mit dem LISER – und unter Beteiligung des Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) – entworfener Fragebogen an 15.000 zufällig ausgewählte Einwohner verschickt, wobei Risikobevölkerungsgruppen überrepräsentiert sein werden. Der Fragebogen ist in fünf Sprachen verfügbar – Französisch, Luxemburgisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch – und wird hauptsächlich online verwaltet. Die Umfrage richtet sich sowohl an gebürtige Luxemburger als auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Die Anonymität der Teilnehmer ist bei der Erfassung und bei der Verarbeitung der Antworten gewährleistet.

Die Daten aus der Umfrage sollen dazu dienen, die Bereiche zu identifizieren, in denen spezifische Maßnahmen erforderlich sind. Zudem werden die Daten auch bei der Formulierung von politischen Empfehlungen zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung berücksichtigt.

Diese Phänomene werden in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens wahrgenommen, wie beispielsweise in der Arbeitswelt, auf dem Wohnungsmarkt, beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, der Bildung und den sozialen Netzwerken. Die Analyse ihrer Häufigkeit und ihres Ausmaßes ist daher ein wichtiges Anliegen um die Integration, das Zusammenleben, die Vielfalt und Chancengleichheit in unserer multikulturellen Gesellschaft zu gewährleisten.