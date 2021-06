En Donneschdeg hunn déi däitsch Autoritéiten eng 32 Joer al Fra un hir lëtzebuergesch Kolleegen ausgeliwwert.

D'Fra gouf via europäeschen Haftbefeel gesicht, dat wéinst illegalem Besëtz vun enger Schosswaff, Drogebesëtzt a Mordversuch.

Am November 2020 soll si zu Réimech op e Mann geschoss an deen dobäi um lénke Been an um rietse Fouss blesséiert hunn. Well de Mann awer nach konnt flüchten, hätt hien dëst iwwerlieft.