Zu Dikrech um Geriicht muss sech aktuell a Mann veräntweren, deen Ufank 2019 geziilt mat sengem Auto an e Grupp vu Leit zu Wolz gerannt war.

Am Prozess, bei deem e Mann zu Dikrech ënner anerem wéinst Mord a versichtem Mord ugeklot ass, war et e Freideg de Moien d‘Vertrieder vun der Partie civile, déi d‘Wuert ergraff hunn. Alleguerten hu si betount, dat d‘Liewen vun hirem Mandant net méi esou wier, wéi virum trageschen Tëschefall, bei deem den Ugekloten den 2. Januar 2019 an e Grupp vu 5 Leit gerannt ass, woubäi säin eegene Bouf ëmkomm war.

Zwou vun de Victimmen, dem Beschëllegten seng Ex-Frëndin an hiren deemolege Partner, kréien haut eng Invaliderent. D'Affekoten werfen dem Ugekloten och vir, dass en zwar gesot hätt, hien hätt kengem wëllen wéidoen, mä hien hätt nach mat kengem Wuert säin Kand erwänt, wat gestuerwen ass. Den Affekot vum Ugekloten seet allerdéngs, hei géing eng Diaboliséierung vu sengem Client gemaach ginn.